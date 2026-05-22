En La Plata durante 2025 bajó la cantidad de homicidios dolosos, según informe del Ministerio Público

El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires presentó el informe 2025 sobre homicidios dolosos, un relevamiento que analiza todas las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) iniciadas tanto en el Fuero Criminal y Correccional como en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil por hechos ocurridos durante el último año en territorio bonaerense.

El trabajo releva datos vinculados a cada caso, entre ellos la fecha del homicidio, cantidad y género de las víctimas, horario y lugar del hecho, tipo de arma utilizada, relación entre víctima y victimario, condición de mayor o menor de edad y el posible móvil del crimen. El informe destaca que entre el Conurbano, La Plata y Mar del Plata se concentra el 87,6% de las IPP iniciadas por homicidios dolosos y el 77,5% de la población de la Provincia.

En el caso de La Plata, durante 2025 se registraron 36 homicidios dolosos consumados y 157 en grado de tentativa. De esta manera, el departamento judicial platense quedó por debajo de Avellaneda-Lanús, La Matanza, Lomas de Zamora, Moreno-General Rodríguez, Morón, Quilmes, San Martín y San Isidro en cantidad de hechos consumados, ubicándose en el noveno lugar entre los 20 departamentos judiciales bonaerenses.

El informe señala además que durante el año 2025 hubo 808 víctimas fatales en toda la Provincia, lo que representa una disminución de 40 casos respecto de 2024, equivalente a una baja del 4,7%. En el grupo conformado por el Conurbano, La Plata y Mar del Plata la caída fue de 45 víctimas (-6%), mientras que en el Interior bonaerense se registró un aumento de cinco casos.

Entre los distritos con mayores descensos aparecen Avellaneda-Lanús, con 10 víctimas menos que el año anterior, y La Plata, con nueve víctimas menos. En la capital bonaerense se contabilizaron 36 víctimas fatales, de las cuales 29 fueron hombres y tres correspondieron a hechos de violencia de género. Según el relevamiento oficial, la reducción en La Plata fue del 20% en comparación con 2024.

Documento

Informe completo aquí