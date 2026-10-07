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La Región

Cena de los comerciantes con negocios familiares e históricos de la Ciudad

Por Redacción

La reciente Fundación que nuclea a los Comercios Familiares Históricos de la Ciudad celebró su primer cena para destacar logros alcanzados. Además, sus protagonistas analizaron los próximos pasos. La encabeza Alberto Peroni y reúne a empresas platenses con una trayectoria de más de 65 años y que desde sus orígenes se mantiene en la misma familia de su fundador.
Como señala Peroni, se formó “bajo premisas clave como Patrimonio Vivo, Economía, Turismo y Cultura, y  remarcar la influencia en la difusión de la actividad productiva de la Región, generando empleo, capacitando a los miles de empleados que han pasado a lo largo de el tiempo”. Ya ha obtenido el reconocimiento de numerosos estamentos de nuestra ciudad, la Provincia y, según sus integrantes, extiende su influencia a esferas nacionales.
 
 

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