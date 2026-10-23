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La Región

Cesó el alerta amarillo por tormentas en La Plata pero sigue la guardia alta: el tiempo para el finde

Por Redacción

La ciudad de La Plata deja atrás las alertas amarillas por tormentas y tendrá una jornada de viernes sin fenómenos meteorológicos significativos, según informó la Municipalidad a través de la Unidad de Gestión del Riesgo. De acuerdo con los datos de la Dirección General de Hidrometeorología y Alerta Temprana, el Nivel de Atención del Riesgo (NAR) será verde durante este viernes.

La actualización representa un cambio en el panorama meteorológico luego de las advertencias por posibles tormentas que mantuvieron en alerta a los vecinos durante las últimas jornadas.

Desde el área municipal señalaron que, de acuerdo con los pronósticos disponibles, no se esperan fenómenos de importancia para hoy, por lo que no se prevén condiciones que justifiquen mantener un nivel de atención superior.

El nivel verde del NAR indica que no se esperan eventos meteorológicos significativos para la ciudad. De todas maneras, las autoridades recomiendan mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones del tiempo pueden cambiar.

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