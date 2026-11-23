Los cestos de residuos de Plaza Malvinas, en La Plata, amanecieron este lunes feriado completamente colmados y con bolsas acumuladas a su alrededor, una postal que generó malestar entre quienes se acercaron a disfrutar del espacio verde.

En distintos sectores del predio ubicado en avenida 19 y 51 se observaron recipientes desbordados, con envases, restos de comida y residuos esparcidos sobre el césped y las veredas internas, producto de la intensa concurrencia registrada durante el fin de semana largo.

Ante este escenario, vecinos y visitantes advirtieron sobre la necesidad de reforzar las tareas de recolección y mantenimiento en los espacios públicos de la ciudad durante los días no laborables, cuando aumenta la circulación de familias y grupos en las plazas platenses.