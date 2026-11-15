Chicos y grandes volvieron a disfrutar de los museos en otra noche especial

La Ciudad y la Región tuvieron este sábado una nueva edición de “Museos a la luz de la luna”, una propuesta ya tradicional que año a año busca reforzar la divulgación científica a través de la invitación a recorrerlos hasta la medianoche.

Así, de 19 a 24, con entrada libre y gratuita, distintos espacios culturales, científicos e históricos abrieron sus puertas para recibir a vecinos y visitantes. Por casos, participaron medio centenar de museos de la red de la UNLP y decenas de clubes e instituciones.

Hasta participaron clubes barriales. Abrió sus puertas con una muestra histórica el Centro de Fomento Villa Elvira. Podían verse, por ejemplo, publicaciones que recorren muchos de los cerca de 90 años de la institución.

La edición 2026 reunió a 47 museos distribuidos en 11 circuitos, diseñados para facilitar los recorridos. La iniciativa acercó colecciones que habitualmente quedan fuera de las salidas cotidianas y visibilizó el patrimonio que conservan la Universidad y otras instituciones de la región.

Entre los espacios participantes de la UNLP estuvieron el Museo de Ciencias Naturales, el de Astronomía y Geofísica, los museos de Física e Ingeniería, la Biblioteca Histórica y las salas de Botánica, Química y Farmacia. También se sumaron los museos vinculados con las ciencias médicas, veterinarias y agrarias. Además, participó la Biblioteca Pública, el Museo Musical Emilio Azzarini, el Centro de Arte de la UNLP, el MACLA y el MUMART.

En el Museo de Ciencias Naturales hubo recorridos por salas en penumbras para explorar con linternas, intervenciones visuales y espectáculos de danza y percusión.

La Facultad de Ingeniería propuso exhibiciones, juegos, charlas y propuestas tecnológicas. La Biblioteca Pública ofreció visitas guiadas por su edificio histórico y una feria de editoriales independientes.

En la Universidad Popular Alejandro Korn, ubicada en 49 entre 9 y 10, la actividad coincide con el 89 aniversario de la institución. Así, se inauguraron exposiciones dedicadas al artista plástico platense Francisco De Santo y a la pedagoga y feminista Delia Etcheverry.