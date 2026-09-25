Choferes de Apps piden intervención municipal

El conflicto entre taxistas y conductores de aplicaciones parece no tener fin y este viernes sumará un nuevo capítulo con una movilización de choferes de aplicaciones, convocada para las 10 frente a la Municipalidad. Reclamarán “seguridad y libertad” para trabajar y pedirán respuestas a las autoridades locales.

La protesta llega tras la movilización de taxistas que terminó con un enfrentamiento con conductores de aplicaciones y de un operativo de fiscalización realizado por el Municipio en inmediaciones de la Estación de Trenes. Durante ese procedimiento fueron secuestrados 15 vehículos que, según informaron desde la Comuna, prestaban servicios mediante plataformas y no cumplían con la normativa vigente.

Del total de unidades retenidas, siete correspondían a Uber, una a Cabify y seis a DiDi. Los inspectores municipales realizaron controles durante la mañana y dispusieron el traslado de los vehículos luego de constatar que se encontraban realizando viajes solicitados mediante aplicaciones.

En este contexto, desde la Asociación Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (Accaura) le solicitaron al Municipio la apertura “urgente” de una mesa de trabajo institucional para abordar la situación.

En una nota presentada ante el Municipio, la organización sostuvo que el conflicto involucra a taxistas, conductores de aplicaciones y motociclistas y planteó la necesidad de avanzar hacia una regulación de la actividad.

La entidad, presidida por Pablo León, cuestionó que la respuesta se limite a los controles y sostuvo que la fiscalización “no constituye una solución al problema de fondo”. En ese sentido, pidió que se convoque a los distintos sectores involucrados para discutir reglas claras para una actividad que, según señalaron, ya forma parte de la dinámica cotidiana de la Ciudad.

El reclamo cobra dimensión si se tiene en cuenta la cantidad de trabajadores involucrados. De acuerdo con estimaciones del sector, en La Plata habría entre 10.000 y 15.000 conductores de aplicaciones, frente a unos 1.500 taxistas que circulan actualmente por la Ciudad. La diferencia da cuenta de la magnitud que adquirió una actividad que continúa desarrollándose sin una regulación específica y que se encuentra en el centro de una disputa que, en los últimos días, volvió a trasladarse a las calles.