Cielo gris y probables lloviznas para este lunes feriado en La Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el pronóstico del tiempo para esta semana, y anticipó que el mal tiempo persistirá durante los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluida la ciudad de La Plata y alrededores.

El organismo reveló que este feriado del lunes 12 de octubre ofrecerá cielo mayormente nublado la mayor del y anunció que habrá 40% de probabilidad de precipitaciones tenues por la mañana, con una temperatura que irá en ascenso desde los 9 grados y llegará a una máxima de 15.

Para el martes 11, el SMN pronosticó 10% de probabilidades de lluvias durante la madrugada y la mañana, con cielo mayormente nublado durante todo el día con una mínima de 11 y una máxima de 17 grados.

Mientras que, es miércoles 14 se espera cielo mayormente nublado y otra vez con probabilidades de lluvias durante toda la jornada. Las marcas térmicas serán de entre 10 y 17 grados.