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¿Y el sol?

Cielo gris y probables lloviznas para este lunes feriado en La Plata

El pronóstico extendido del SMN indica que persistirá el mal tiempo en la Ciudad

Por Redacción

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el pronóstico del tiempo para esta semana, y anticipó que el mal tiempo persistirá durante los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluida la ciudad de La Plata y alrededores.

El organismo reveló que este feriado del lunes 12 de octubre ofrecerá cielo mayormente nublado la mayor del y anunció que habrá 40% de probabilidad de precipitaciones tenues por la mañana, con una temperatura que irá en ascenso desde los 9 grados y llegará a una máxima de 15.

Para el martes 11, el SMN pronosticó 10% de probabilidades de lluvias durante la madrugada y la mañana, con cielo mayormente nublado durante todo el día con una mínima de 11 y una máxima de 17 grados. 

Mientras que, es miércoles 14 se espera cielo mayormente nublado y  otra vez con probabilidades de lluvias durante toda la jornada. Las marcas térmicas serán de entre 10 y 17 grados.

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