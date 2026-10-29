Científicos de La Plata crearon una herramienta para calcular eclipses solares hasta el año 2200

La astronomía suma una nueva herramienta desarrollada en La Plata para quienes siguen de cerca los fenómenos celestes. Dos investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que trabajan en el Instituto de Astrofísica de La Plata (IALP), crearon una plataforma interactiva que permite calcular las características de los eclipses solares ocurridos y futuros entre 1951 y 2200.

El desarrollo estuvo a cargo de Romina Di Sisto y Eduardo Fernández Lajús, especialistas del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), quienes transformaron un código numérico de investigación en un recurso accesible para aficionados a la astronomía, investigadores y cualquier persona interesada en observar estos acontecimientos.

La herramienta permite conocer desde la trayectoria de la sombra de la Luna hasta los horarios de inicio y finalización de un eclipse. También ofrece información específica para cada ubicación, como la altura del Sol sobre el horizonte y el porcentaje del disco solar que quedará cubierto.

Cómo funciona la plataforma creada en La Plata

El sitio permite buscar un eclipse a través de un listado o seleccionar un punto geográfico mediante un mapa interactivo. También se pueden ingresar coordenadas manualmente para conocer las condiciones de observación desde una ubicación determinada.

De esta manera, los usuarios pueden consultar cuál será el mejor lugar y momento para observar el fenómeno, además de acceder a información detallada sobre su evolución.

La plataforma reúne alrededor de 500 eclipses solares registrados entre 1951 y 2200. Incluye fenómenos totales, parciales, anulares e híbridos, una clasificación que depende de cómo se alinean el Sol, la Luna y la Tierra y de la perspectiva desde la que se observa.

Aunque existen herramientas similares en otros países, los investigadores destacan que este desarrollo fue creado íntegramente por científicos argentinos. El sitio se encuentra disponible para el público desde 2022.

La iniciativa surgió a partir de una experiencia científica durante el eclipse solar total del 14 de diciembre de 2020. En aquella oportunidad, Di Sisto y Fernández Lajús se encontraban en Valcheta, Río Negro, donde colaboraron con especialistas que estudiaban los efectos del fenómeno sobre la radiación solar y la atmósfera.

A partir de ese trabajo desarrollaron un código numérico para calcular el desarrollo del eclipse y distintos parámetros asociados. Luego advirtieron que el mismo procedimiento podía adaptarse para estudiar otros eclipses con solo modificar los datos de referencia.

El próximo desafío: el eclipse del “anillo de fuego”

Además de la plataforma general, los especialistas prepararon un sitio específico para el eclipse solar anular previsto para el 6 de febrero de 2027, uno de los próximos grandes acontecimientos astronómicos que podrán observarse desde la Argentina.

Este tipo de eclipse se produce cuando la Luna pasa por delante del Sol, pero no llega a cubrirlo por completo. Debido a la distancia entre ambos cuerpos celestes, el disco lunar se ve aparentemente más pequeño y deja visible un borde luminoso alrededor del Sol, conocido popularmente como “anillo de fuego”.

Según explicaron los investigadores, el fenómeno tendrá especial interés en la costa atlántica, desde la provincia de Buenos Aires hasta Chubut y Río Negro. La visibilidad y las características del eclipse dependerán de la ubicación exacta del observador.

En función del lugar, el fenómeno se desarrollará durante una franja horaria que irá desde poco después de las 10 hasta cerca de las 15. La fecha, en plena temporada de verano, también podría impulsar el desplazamiento de aficionados a la astronomía hacia distintos puntos turísticos del país.

Los llamados “cazadores de eclipses” son personas que viajan a diferentes regiones del mundo para seguir estos fenómenos y obtener registros fotográficos desde ubicaciones privilegiadas.

Una herramienta para acercar la astronomía al público

La plataforma representa una aplicación práctica de los cálculos científicos y permite que información habitualmente utilizada en ámbitos especializados llegue a un público más amplio.

Los eclipses solares se producen cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Según la alineación y la posición desde la que se observa, el ocultamiento puede ser total, parcial o anular.

Con el desarrollo impulsado desde La Plata, quienes quieran seguir estos acontecimientos pueden anticipar dónde observarlos y conocer sus características con precisión, sin depender únicamente de calendarios generales.

La herramienta está disponible en internet y puede consultarse a través del sitio del equipo científico: https://etacar.fcaglp.unlp.edu.ar.

El trabajo de los investigadores del CONICET y la UNLP vuelve a mostrar cómo la investigación astronómica desarrollada en La Plata puede generar recursos concretos para la divulgación científica y para una comunidad de aficionados que crece en todo el mundo.