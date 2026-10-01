Cierra una reconocida cafetería céntrica en el centro de La Plata

La reconocida pastelería platense Mumi’s confirmó el cierre definitivo de una de sus sucursales, ubicada en la calle 46 entre 10 y 11. El espacio funcionó durante varios años en una zona céntrica de la Ciudad, situado al lado del Cinema Paradiso.

La noticia fue comunicada a través de las redes sociales de la cafetería, donde compartieron mensajes de despedida para sus clientes. Bajo el título "Cerramos una hermosa etapa", los dueños utilizaron su cuenta de Instagram para expresar sus sentimientos: "Nos llevamos momentos, encuentros y muchísimo cariño de quienes nos acompañaron en este camino".

Al explicar los motivos detrás del cierre, desde la pastelería aclararon que se trata de una decisión estratégica para enfocar la actividad en los otros puntos de venta de la empresa. "Hoy elegimos seguir creciendo y poniendo nuestra energia en nuestros otros espacios. Gracias por ser parte de esta historia", señalaron en la publicación.

Al mismo tiempo, la firma reflexionó sobre el valor afectivo del comercio que acaba de cerrar. "Hay lugares que se convierten en parte de nuestra historia", aseguraron, y agregaron: "Durante estos años, el local de calle 46 fue escenario de encuentros, celebraciones, meriendas y muchísimos momentos que vamos a guardar con mucho cariño".

A pesar de la nostalgia por la despedida del lugar, el mensaje oficial buscó llevar tranquilidad a su clientela habitual al confirmar la continuidad del proyecto gastronómico. "Hoy nos toca despedirnos de ese espacio, pero no de todo lo que construimos junto a ustedes", afirmaron.

En esa misma línea, destacaron que "Mumi’s sigue creciendo, transformándose y creando nuevos espacios para seguir compartiendo", y concluyeron con un cálido agradecimiento: "Gracias por haber estado del otro lado y por acompañarnos en cada etapa de crecimiento".

A partir de ahora, la actividad comercial de la cafetería se concentrará en sus otras dos sucursales en La Plata: el local de calle 50 entre 10 y 11 (abierto de lunes a sábados de 9:00 a 20:30 horas y los domingos de 15:00 a 20:30 horas), y la sucursal de la esquina de 14 y 43 (con atención de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas). Asimismo, recordaron que continuarán operando de manera habitual mediante su tienda online.