¿Cierre del manicomio o reforma de la atención en salud mental?

Médico especialista en Psiquiatría y Psicología Médica

La palabra “manicomio” remite históricamente al encierro, el aislamiento y la vulneración de derechos. Por eso, resulta más preciso hablar de hospitales de salud mental y de procesos de desinstitucionalización.

En el Hospital Alejandro Korn, esta transformación hacia la desinstitucionalización comenzó hace más de 40 años, con casas de convivencia, viviendas compartidas, hospital de día, talleres y programas de reinserción. También influyeron los avances terapéuticos y la expansión de la atención ambulatoria enfocados en salud mental comunitaria y de las internaciones breves en hospitales generales.

Los traslados hacia los sectores de corta a larga estancia dentro del hospital, para reducir las internaciones prolongadas, se iniciaron hacia fines del siglo pasado y cesaron en 2020, por lo que la población internada continuó disminuyendo mediante altas, los traslados a viviendas comunitarias y fallecimientos.

Por ello, más que “cierre del manicomio”, podría hablarse de la continuidad de una reforma orientada a la desinstitucionalización y a la atención comunitaria.

El desafío es a futuro garantizar que estos cambios estén acompañados por una red suficiente de cuidados, rehabilitación e inclusión, en dignidad.

Finalmente, según datos oficiales del 1 de octubre de 2026, quedan 510 personas en sectores de larga estancia de los cuatro hospitales públicos bonaerenses, frente a 1.263 que había en 2021. Sería conveniente conocer con mayor detalle cómo se desarrolló esta transformación y cuál fue el destino de quienes dejaron de estar internados.