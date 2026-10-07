Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

¿Cierre del manicomio o reforma de la atención en salud mental?

Por Pedro Gargoloff

Médico especialista en Psiquiatría y Psicología Médica

La palabra “manicomio” remite históricamente al encierro, el aislamiento y la vulneración de derechos. Por eso, resulta más preciso hablar de hospitales de salud mental y de procesos de desinstitucionalización.

En el Hospital Alejandro Korn, esta transformación hacia la desinstitucionalización comenzó hace más de 40 años, con casas de convivencia, viviendas compartidas, hospital de día, talleres y programas de reinserción. También influyeron los avances terapéuticos y la expansión de la atención ambulatoria enfocados en salud mental comunitaria y de las internaciones breves en hospitales generales.

Los traslados hacia los sectores de corta a larga estancia dentro del hospital, para reducir las internaciones prolongadas, se iniciaron hacia fines del siglo pasado y cesaron en 2020, por lo que la población internada continuó disminuyendo mediante altas, los traslados a viviendas comunitarias y fallecimientos.

Por ello, más que “cierre del manicomio”, podría hablarse de la continuidad de una reforma orientada a la desinstitucionalización y a la atención comunitaria.

El desafío es a futuro garantizar que estos cambios estén acompañados por una red suficiente de cuidados, rehabilitación e inclusión, en dignidad.

Finalmente, según datos oficiales del 1 de octubre de 2026, quedan 510 personas en sectores de larga estancia de los cuatro hospitales públicos bonaerenses, frente a 1.263 que había en 2021. Sería conveniente conocer con mayor detalle cómo se desarrolló esta transformación y cuál fue el destino de quienes dejaron de estar internados.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?