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La Región

Cincuenta profesionales de la Agrimensura recibieron su matrícula en La Plata

Por Redacción

El Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires realizó un nuevo acto de matriculación en su sede de La Plata, donde 50 profesionales prestaron juramento y recibieron sus diplomas para comenzar formalmente el ejercicio de la actividad.

La ceremonia se llevó a cabo en la Casa del Agrimensor “Agrim. Emérito Raúl H. Terzaghi” y contó con la presencia de autoridades de la institución, representantes del sector, familiares y allegados de los nuevos matriculados.

Durante el encuentro, el presidente del Consejo Superior del CPA, Reinaldo Beain, se refirió a los 40 años de trayectoria de la entidad y destacó la importancia de la participación de los nuevos profesionales en la vida institucional. También los convocó a involucrarse en distintos ámbitos de la actividad, como la dirigencia, la academia y la gestión pública.

Por su parte, la agrimensora María José Tonelli, integrante del Tribunal de Disciplina y coordinadora de la Consultoría Técnica Profesional, repasó la historia del Consejo y se refirió a los cambios tecnológicos que atraviesa la profesión. En ese marco, señaló la importancia de la formación técnica y el respeto por el ejercicio profesional.

Como parte de la ceremonia, los nuevos matriculados recibieron sus diplomas, un pin institucional y un presente de bienvenida. También hubo un reconocimiento a familiares y allegados que acompañaron su formación.

El acto contó además con integrantes de la Mesa Ejecutiva y del Consejo Superior del CPA, representantes de los Colegios de Distrito y autoridades del Tribunal de Disciplina. Participaron también referentes de la Federación Argentina de Agrimensura (FADA), la Caja de Previsión Social (CAAITBA) y la Academia Nacional de Agrimensura.

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