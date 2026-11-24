La sucursal del hipermercado Carrefour de calle 12 y 57, en pleno centro de La Plata, fue clausurada anoche en el marco de un operativo encabezado por agentes de Control Ciudadano del Municipio. Fuentes altamente calificadas reportaron que la medida fue adoptada tras constatarse la exhibición de "alimentos vencidos" y "falta de REBA", que es el registro que habilita la venta de bebidas alcohólicas.

Desde la noche del lunes la fachada del comercio situada en la esquina céntrica presentaba las fajas de la clausura dispuesta por la Municipalidad de La Plata, lo que llamaba la atención no sólo de vecinos sino también de clientes que se acercaban hasta el lugar para realizar sus compras pero que se encontraron con la novedad.

Este martes si bien los empleados acudieron al local para cumplir con la jornada de trabajo, la sucursal permanecía a puertas cerradas y sin atención al público.

"Por el momento la sucursal permanecerá cerrada", se leía en la cinta municipal colocada en la puerta de Carrefour.

En el marco de los procedimientos, el personal municipal a cargo del control detectó en las góndolas de productos refrigerados varios artículos que llevaban varias semanas vencidos, entre estos lácteos y carnes. Tras el registro de las irregularidades, los inspectores labraron un acta contravencional y procedieron al cierre momentáneo del comercio hasta tanto regularice su situación en las oficinas de 20 y 50.

No es la primera vez que la firma carga con medidas de clausura. En 2023, una inspección comunal derivó en a la clausura del enorme predio comercial situado en Ringuelet debido a la falta de requisitos habilitantes.