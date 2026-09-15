Clausuraron un histórico puesto de diarios de La Plata que se reconvirtió en café y revistas

Un histórico puesto de diarios y revistas de La Plata que durante más de 20 años funcionó en la ciudad y que recientemente se reconvirtió en un espacio de café fue clausurado por Control Urbano, en medio de un reclamo de sus responsables por la falta de un permiso. Hasta el momento, no hay una ordenanza que los habilite a venta más allá de diarios, revistas o afines por lo que se dio la clausura.

El lugar, denominado TANO. Café y revistas, ubicado en 46 entre 12 y 13, comunicó la situación a través de sus redes sociales y cuestionó que el procedimiento haya tenido como motivo la falta de autorización. “Hoy vino Control Urbano al puesto. El motivo: pedirnos el permiso para vender diarios y revistas. A un puesto que lo hace hace más de 20 años”, expresaron desde TANO al contar lo ocurrido.

“Nosotros empezamos esto mirando una esquina que la ciudad ya había dado por perdida”, señalaron. De acuerdo con el relato publicado por el emprendimiento, fueron meses de trabajo para recuperar el lugar y convertirlo en un punto de encuentro, con la intención de que los vecinos volvieran a detenerse allí.

La propuesta buscó combinar la tradición de los puestos de diarios con nuevos hábitos de consumo. “La gente volvía. Se quedaba de más. Alguien compró un diario después de años sin hacerlo”, destacaron desde TANO para describir el impacto que, según sus responsables, tuvo la reconversión.

Sin embargo, la intervención de Control Urbano dejó la actividad en pausa ya que aunque proyecto para cambiar la ordenanza, no está permitido.

Puestos de diarios ¿con café?

El caso vuelve a poner en escena un debate que durante los últimos años atravesó a los tradicionales puestos de diarios y revistas de la ciudad: cómo adaptar una actividad histórica a los nuevos hábitos sin perder su identidad y, al mismo tiempo, respetar las reglas de ocupación y utilización del espacio público.

En ese sentido, el episodio se produce mientras existe en el Concejo Deliberante de La Plata una discusión sobre la normativa que regula este tipo de estructuras. En junio pasado, desde la oposición se presentó una iniciativa para modificar el artículo 1° de la Ordenanza 12.626 y ampliar las actividades que pueden desarrollarse en los puestos de diarios y revistas.

El proyecto plantea tomar como definición de “puesto” la establecida en el artículo 77° de la Ordenanza 9.880, correspondiente al Código del Uso del Espacio Público, que contempla al mobiliario urbano ubicado en la vía pública, definido por un escaparate de propiedad privada destinado a la venta de artículos y a la prestación de servicios expresamente autorizados.

La propuesta establece que los puestos puedan ser destinados no solamente a la venta de diarios, revistas y artículos afines, sino también a la venta de flores y plantas de pequeño porte; café, infusiones y bebidas no alcohólicas; recepción, despacho y entrega de paquetería o correspondencia; y servicios de cobro, pago y recarga de servicios, impuestos, tasas, telefonía, transporte, billeteras virtuales y otras prestaciones similares.

El objetivo planteado por sus impulsores es brindar alternativas a una actividad que enfrenta desde hace años una transformación producto de la caída en la venta de diarios y revistas en formato papel.

En los fundamentos de la iniciativa, el concejal Allan sostuvo que la modificación no pretende convertir los puestos en locales gastronómicos ni centros logísticos, sino permitir “una ampliación razonable, limitada y controlada” de sus actividades.

El proyecto también establece condiciones para preservar el carácter tradicional de estos espacios. Según la propuesta, debe mantenerse como actividad principal y visualmente predominante la venta de diarios, revistas y productos editoriales.

Además, plantea que el sector frontal y de mayor visibilidad de los puestos quede reservado para los productos editoriales y contempla restricciones sobre el uso de la vereda, como la prohibición de colocar mesas, sillas, pizarras, parasoles u otros elementos que puedan afectar la circulación peatonal. Hasta hoy, todo sigue igual y sin cambios permitidos.