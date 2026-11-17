Vecinos de dos barrios de la Ciudad no paran de sumar reclamos ante ABSA por razones diferentes. En Tolosa quejan por los preocupantes desbordes cloacales que ya los afecta dentro de las viviendas. Y en Los Hornos hacen malabares para tener un poco de agua y a su vez gastan fuertes sumas para comprar bidones para consumir y hacer tareas básicas.

EXPLOSIÓN DE CLOACAS

Los reclamos se acumulan, los números de gestión se multiplican y la solución no llega. En distintos puntos de Tolosa, vecinos denuncian que llevan entre 15 días y más de un mes con problemas en la red cloacal, sin que la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) envíe los equipos necesarios para desobstruir las cañerías. La situación, según advirtieron desde la Asamblea Vecinal Tolosa (AVT) en diálogo con EL DIA, llegó a un punto crítico: hay viviendas con líquidos cloacales que rebalsan hacia el interior y familias que temen que una nueva lluvia agrave todavía más el escenario.

Uno de los sectores más afectados son las adyacencias del barrio El Churrasco, En la calle 115 entre 522 y 525, donde los vecinos vienen comunicándose con la empresa desde los primeros días de noviembre. También se registraron reclamos en 116 entre 524 y 525 y en 525 entre 116 y 117. En todos los casos, el problema que describen es similar: las cloacas no desagotan correctamente, el agua servida comienza a acumularse y los pedidos de intervención no se traducen en trabajos concretos.

Desde la Asamblea Vecinal Tolosa señalaron que reciben mensajes de vecinos a través de distintos grupos de WhatsApp y redes sociales. Allí les transmiten la preocupación por una situación que, en algunos domicilios, ya dejó de ser un inconveniente en la vía pública para convertirse en un problema dentro de las propias casas.

“Están desesperados porque ya están rebalsando las cloacas en sus casas. No hay manera y tienen miedo de que, si vuelven las precipitaciones, todo empeore”, explicaron desde la organización barrial. Según indicaron, pese a las reiteradas comunicaciones con ABSA, la empresa entrega números de reclamo, pero no concreta el envío del camión atmosférico para realizar las tareas de limpieza y desobstrucción.

El caso de un vecino de 525 entre 116 y 117 permite dimensionar las consecuencias de la falta de respuesta. Emilio, frentista de El Churrasco, contó que lleva un mes con desbordes cloacales dentro de su vivienda. Necesita que se destape la conexión desde la cámara séptica hasta la calle y que se intervenga sobre el conducto principal ubicado en la esquina de 117 y 525.

“Hace un mes que estoy reclamando a ABSA y no logro que venga la empresa”, relató. Su número de gestión ya acumula siete llamados. Sin embargo, según explicó, cada vez que se comunica recibe un nuevo número asociado al reclamo anterior, sin que eso implique una intervención en el lugar.

Las consecuencias se trasladaron incluso a las tareas más elementales de la vida doméstica. El vecino contó que tuvo que dejar de utilizar normalmente la pileta de la cocina porque, al descargar el agua hacia la cámara, los líquidos cloacales vuelven a ingresar a la vivienda. Desde hace semanas, utiliza un recipiente de 20 litros para juntar el agua y evitar que el problema se agrave.

No se trata, según aclaró, de una situación aislada. Otros residentes de la zona atraviesan inconvenientes similares y también realizaron presentaciones ante la empresa sin obtener una respuesta efectiva.

Desde la Asamblea Vecinal cuestionaron que los usuarios deban insistir una y otra vez para conseguir una prestación que forma parte del servicio que abonan mensualmente. También apuntaron contra la falta de intervención de los organismos encargados de controlar el funcionamiento de la empresa.

“Si la gente reclama, lo único que hace es coleccionar números, pero jamás se ocupan de solucionar la problemática”, manifestaron. En ese sentido, remarcaron el contraste entre las dificultades para conseguir una respuesta y la continuidad de las facturas, que los usuarios deben pagar incluso cuando denuncian que el servicio no funciona como corresponde.

La preocupación inmediata pasa por lo que pueda ocurrir ante nuevas precipitaciones. Los vecinos temen que el agua acumulada y las dificultades para evacuar los líquidos cloacales provoquen nuevos desbordes y extiendan el problema a más viviendas.

Por eso, desde la organización barrial reclaman que ABSA envíe los equipos necesarios para revisar y desobstruir la red en las calles afectadas. Mientras tanto, en diferentes zonas de Tolosa, los habitantes siguen esperando que los números de reclamo se conviertan finalmente en una respuesta concreta.

El agua no fluye en Los Hornos

Por su parte, vecinas de la zona de 140 entre 52 y 54, en Los Hornos, denunciaron que hace dos años tienen problemas con la presión del agua y en los últimos dos meses se agravó ante la casi nula salida del líquido esencial de las canillas. Ante la falta de suministro suficiente para asearse, deben juntar agua en baldes, limitar el consumo y recurrir a la compra de bidones para beber, mientras reclaman a ABSA una solución para las viviendas de la zona.

Nélida (80), una frentista damnificada contó que se levanta a las 7 para intentar llenar recipientes y aprovechar el poco caudal que llega a las canillas. “Viene un chorrito que da lástima”, describió. En algunos momentos, aseguraron, directamente no sale una gota, incluso durante los fines de semana.

Un grupo de vecinas se juntaron para explicar que deben administrar las reservas para poder bañarse, usar el baño y lavar la ropa. Una de ellas, María (73) contó que tuvo que modificar la instalación de su vivienda para alimentar el lavarropas desde el tanque, ante la imposibilidad de contar con agua suficiente. También señalaron que algunas familias compran bidones de manera permanente para el consumo, porque desconfían de la calidad del líquido que llega por la red.

“Anoche anduve con los baldes para lavar una boya con una jarra. Y ni contarles cuándo tenemos que bañarnos”, relató Eduarda Alcaraz (87) que tiene que acarrearlos con un brazo, dado que perdió su brazo derecho en un accidente. También comentó que utiliza un purificador y evita tomarla directamente de la canilla. A su vez, Amanda Jérez (65) aseguró que, cuando acciona la bomba domiciliaria, el agua puede salir con sedimentos y una tonalidad marrón.

Las usuarias mencionaron perforaciones y bombas ubicadas en 52 y 140, y otras en 56 y 140. Según describieron, algunos equipos estuvieron durante mucho tiempo expuestos a la intemperie, con cañerías sin protección y signos de deterioro. Sostienen que la falta de mantenimiento y que la infraestructura no permitiría impulsar el agua con la presión necesaria sin provocar nuevas roturas.

Con respecto a la respuesta de ABSA, en algunas oportunidades les atribuyeron los inconvenientes a problemas eléctricos; en otras, les indicaron que aumentar la presión podría ocasionar roturas en los conductos. Las vecinas, sin embargo, consideran que la falta de mantenimiento de la red es uno de los factores centrales y piden que una cuadrilla inspeccione las perforaciones y las instalaciones.

Una de las frentistas aseguró que realizó presentaciones ante ABSA y luego acudió a Defensa del Consumidor, desde donde la derivaron a la Autoridad del Agua. Incluso reunió números de reclamo y documentación de otros usuarios para respaldar el pedido. Según contó, volvió a solicitar una inspección, pero hasta el momento no obtuvo una respuesta que resuelva el problema.

La preocupación se extiende a los gastos que deben afrontar para sobrellevar la falta de servicio: compra de agua envasada, modificaciones en las instalaciones y eventuales equipos de bombeo. “¿Tengo que seguir gastando plata yo?”, cuestionó Nélida, que recordó que son jubiladas y que no todas las familias pueden afrontar esos costos.

En Tolosa la desesperación pasa porque ya están rebalsando las cloacas en las casas

En Los Hornos tienen que gastar fuertes sumas para comprar agua envasada