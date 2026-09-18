Clubes de Los Hornos tratan problemas barriales

Varias instituciones de Los Hornos armaron su propio espacio de debate local, una entidad que se propone buscar soluciones a problemáticas referidas a sus actividades y a la realidad de sus barrios.

El espacio quedó formalizado semanas atrás en un encuentro que se realizó en la sede social del Centro de Fomento Estrella del Sur.

Fue esa la segunda reunión de dirigentes de “Unidos por Los Hornos”, donde se abordaron temáticas de seguridad, medio ambiente e infraestructura de las instituciones, entre otros, según se indicó.

Con ese impulso, ya fijaron una próxima reunión para mediados de octubre.

Se trata de la segunda experiencia de este tipo en la Ciudad. El antecedente es “Clubes Unidos de Villa Elvira”, que con fines similares integra a instituciones de esa localidad.

Participan de la nueva organización, directivos del Centro Fomento Estrella del Sur, Centro Fomento Los Hornos, Club Alumni de Los Hornos, Club San Martín de Los Hornos, Centro Fomento 25 de Mayo, Fútbol Club 19 de Noviembre, Fundación Emmanuel, Asociación Civil Corazones Armónicos y Solidarios, Asociación Parque Recreativo Los Hornos y el Grupo Scout San Gabriel.

Daniel Arteca, directivo del Club Alumni, contó que “todo empezó hace un año y medio o dos, juntándonos tres clubes a empezar a trabajar temas en conjunto que nos atañen a los tres por igual. Empezó la idea de trabajar como un bloque con temas que pasan en las disciplinas y afuera, en la vecindad”.

Desde ese punto de partida, contó, empezaron a sumarse instituciones vecinas y se sucedieron las reuniones. Así, ya con el nombre puesto a la entidad, van dos reuniones y la lista llegó a 10 instituciones.

el problema de la inseguridad

Con respecto a la agenda, puntualizó que “empezamos a ver la problemática de la inseguridad, porque en los barrios se sufren asaltos y entraderas, por ejemplo”. Ante el cuadro, los directivos planean sumar a esos encuentros a funcionarios del área de seguridad a nivel Provincial, de la comisaría tercera de Los Hornos y la Delegación Municipal.

Según apuntó Arteca, la agenda se va a extender “con cuestiones de la vecindad como las luminarias o los arreglos de calle, otro tema que nos preocupa, en particular en los barrios”.

En ese capítulo, también se incorporó la temática del medio ambiente con la mira puesta en la creación de un parque recreativo en un predio de 137 y 72, para el que pidieron asistencia a especialistas en la temática.

La localidad de Los Hornos con una población en el orden de los 80 mil habitantes, cuenta con un amplio entramado de instituciones barriales.

Según se indicó desde el nuevo espacio la localidad suma 16 clubes y asociaciones vecinales con propuestas deportivas y artísticas.

En casos, muestran un crecimiento sostenido en sus propuestas, asociados e infraestructura.