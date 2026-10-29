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La Región

Colapso cloacal y calles intransitables: vecinos denuncian una "boca de infección"

Frentistas de 89 y 27 piden respuestas por calles rotas, líquidos cloacales y una parada de colectivo afectada que pone en riesgo la salud pública.

Por Redacción

La situación en las arterias barriales de 89 y 27 en alto San Lorenzo , llegó a un límite crítico debido al colapso constante de las redes cloacales, una problemática que genera desbordes de materia fecal y anega las calles de manera sistemática. Los vecinos aseguran que la zona se transformó en un riesgo sanitario constante: "Imagínate que eso es una boca de infección, aparte el olor de la cloaca al reventarse todos los días es increíble", alertaron sobre las graves consecuencias higiénicas que afectan tanto a peatones como a niños y transporte público.

A pesar de haber presentado reclamos formales, petitorios e insistido de manera presencial, la respuesta sigue brillando por su ausencia. El panorama empeora ya que las soluciones paliativas con escombros o tierra son negadas sistemáticamente a los frentistas. La comunidad advierte sobre el peligro latente para quienes circulan a diario por el lugar: "Hay chicos que andan en bicicleta, personas caminando, pasa transporte, te salpica todo y es una boca de infección", "Acá doblan las dos líneas de colectivo: el Sur 21 y el 275 que va al centro también", concluyeron, exigiendo la intervención inmediata de los organismos municipales competentes para sanear el área.

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