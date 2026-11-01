Colegios de la UNLP: este martes se realiza el sorteo de vacantes para el ciclo 2027

Este martes 3 de noviembre, a partir de las 9, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) llevará a cabo el tradicional sorteo público para la asignación de las vacantes en sus cinco establecimientos educativos de cara al 2027. La jornada se desarrollará de forma presencial y podrá ser seguida en vivo y en directo a través de internet.

La cita tendrá lugar en la Sala del Consejo Superior, situada en el primer piso del Edificio del Rectorado (calle 7 N° 776). Si bien el recinto estará abierto a toda la comunidad y a las familias de los aspirantes, la casa de estudios disponerá de su plataforma web institucional (www.unlp.edu.ar) para transmitir la totalidad del procedimiento vía streaming.

Gracias al sistema informático desarrollado por la propia universidad, los resultados de cada nivel se conocerán con rapidez a lo largo de la mañana.

El cronograma estipulado por las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata arrancará a las 9 con la Escuela Graduada “Joaquín V. González”. Más tarde, a las 10, continuará con el Liceo “Víctor Mercante”, mientras que a las 10:30 será el turno del Colegio Nacional “Rafael Hernández”, abarcando tanto el Bachillerato Orientado en Energía y Sustentabilidad como el Bachillerato de la Educación Secundaria Básica.

Finalmente, la jornada del sorteo concluirá a las 11:15 con la asignación de vacantes para el Ciclo Básico de Formación Artística del Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco Américo De Santo”.

Cómo conocer los resultados

El procedimiento de asignación volverá a utilizar el software desarrollado por el Centro Superior para el Procesamiento de la Información (CeSPI) de la UNLP. Este sistema electrónico implementa un algoritmo matemático que distribuye de manera aleatoria a la totalidad de los preinscriptos para fijar el orden definitivo del sorteo.

Las familias interesadas en conocer la nómina de ingresantes y el orden de lista de espera tendrán a disposición diferentes vías de consulta rápida. En primer lugar, a través del portal institucional principal (www.unlp.edu.ar) o directamente en el sitio específico de resultados (resultados-colegios.unlp.edu.ar).

Asimismo, se podrá enviar un mensaje al usuario de Telegram @SipecuBot con la palabra "documento" seguida del DNI del aspirante (sin puntos). Por ejemplo: documento 12345678. El sistema enviará una notificación automática apenas concluya la nómina de asignación.