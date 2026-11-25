Las escuelas de gestión privada con aporte estatal denuncian que enfrentan una creciente tensión contable derivada de un desfase entre las negociaciones salariales obligatorias y la posibilidad real de actualizar sus aranceles. Así lo marcan desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (Aiepba) y reclaman un cambio en el marco normativo para el próximo ciclo lectivo.

Los colegios privados subvencionados atraviesan un complejo escenario financiero caracterizado por la falta de sincronización entre la fijación de los costos laborales y la autorización de sus ingresos arancelarios, se sostiene. Ese desfase ronda el 25 por ciento, según la entidad que agrupa a propietarios de instituciones. Meses atrás, desde Aiepba pidieron subas extras para “emparejar” las cuentas.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación sostuvo que el núcleo de este problema se evidencia de manera crítica durante el receso estival. Durante el mes de enero, explicó, las paritarias docentes fijan nuevos incrementos salariales que los establecimientos están legalmente obligados a abonar de forma inmediata.

Sin embargo, al desarrollarse estas negociaciones en medio del período de vacaciones, los colegios no cuentan con la autorización oficial a tiempo ni con la posibilidad operativa de notificar el ajuste a las familias, se indica desde la cámara de propietarios.

Esta brecha temporal impide trasladar el aumento a las cuotas en enero y febrero (no cobran cuotas el primer bimestre del año), obligando a las instituciones a absorber el costo salarial con recursos propios y generando un déficit financiero inmediato.

ARRASTRE ACUMULATIVO

La problemática del desfase no se limita a episodios aislados, sino que constituye un arrastre acumulativo de varios ejercicios. Según los datos de Aiepba, el 70% de las escuelas privadas de la provincia de Buenos Aires cuenta con algún porcentaje de aporte estatal o subvención pública, lo que las sujeta a regulaciones arancelarias estrictas.

Por su parte, las instituciones que no cuentan con subvención deben ajustar su cuota en función directa de su propia estructura de costos.

Para el cierre del ciclo lectivo, las autoridades fijaron para las escuelas subvencionadas un esquema de actualización del 3% en noviembre y un 3% adicional para el mes de diciembre.

Zurita sostuvo que estos porcentajes periódicos no llegan a compensar el rezago originado a comienzos de año. El reclamo de las entidades del sector busca evitar que en el inicio del próximo año escolar se repita el mecanismo paritario en receso sin mecanismos automáticos de recupero en la cobranza.

El problema de las cuotas y los sueldos se inserta en un contexto estructural aún más complejo: el descenso de la natalidad y de la matrícula en el sistema.