Colocan dos nuevas cámaras en la Ruta 2: ¿dónde y qué controlan?

La instalación de dos nuevos dispositivos sobre la Ruta 2 generó confusión entre los automovilistas que circulan rumbo a la Costa Atlántica. Los equipos están destinados al control de peso y dimensiones de los vehículos de transporte pesado y no funcionan como fiscalizadores de velocidad para los autos particulares.

Los dispositivos fueron detectados por la usuaria @losmiladeviaje en dos puntos estratégicos de la Autovía 2: a la altura del kilómetro 82 y antes del peaje de General Conesa, en el trayecto hacia la Costa Atlántica. La información sobre su colocación había sido difundida en los últimos días y generó consultas entre quienes transitan habitualmente por el corredor.

La aclaración es importante porque estos equipos forman parte de los mecanismos destinados a controlar las condiciones en las que circula el transporte de cargas. Su función está vinculada con la verificación del peso y las dimensiones de los camiones, para detectar eventuales excesos que puedan afectar tanto la seguridad vial como el estado de las rutas.

La Dirección de Vialidad bonaerense explicó que los controles de cargas se realizan mediante balanzas de alta tecnología, tanto estáticas como dinámicas. Estas últimas permiten detectar de manera preliminar a los vehículos que podrían estar excedidos de peso para luego realizar una verificación más precisa en una balanza fija. Corresponden al área de Vías Remotas y Validación de Pórticos (balanzas dinámicas para el control de peso en las rutas), dependientes de la Gerencia de Operaciones.

Con este tipo de trabajos se busca evitar el deterioro de la cinta asfáltica, mitigar la evasión impositiva y reforzar la seguridad vial de las y los conductores que circulan por los caminos bonaerenses.

A su vez, se constata el estado de las cubiertas, los elementos de seguridad y la documentación correspondiente para circular y que el conductor cumpla con el alcohol cero al volante.

El monto de las sanciones está vinculado al valor de la Unidad Fija (UF) establecido en la Provincia de Buenos Aires: hoy la UF tiene un valor de $2.281 y en este ámbito pueden alcanzar un máximo de 20 mil UF.

Las cámaras fiscalizadoras de velocidad