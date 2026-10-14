Colocaron medidores y cámaras en arroyos de La Plata para controlar las crecidas

La Municipalidad puso en marcha un plan para reforzar el sistema de alerta temprana mediante la colocación de reglas limnimétricas y equipos de monitoreo visual en diversos canales de la ciudad. El objetivo principal consiste en recuperar la capacidad de observar las variaciones de caudal y prever posibles desbordes, tras los daños sufridos por el equipamiento anterior a causa del vandalismo.

Las fases iniciales de este despliegue tuvieron lugar en los cauces del Maldonado, en Villa Elvira, y el Martín, de Villa Elisa. Allí, el nuevo instrumental ya se encuentra emplazado y bajo un período de evaluación técnica para garantizar su correcto funcionamiento a la hora de registrar las variaciones de caudal.

El proyecto de modernización abarca, a su vez, la incorporación de tecnología idéntica en otras tres zonas clave del distrito. De esta manera, las áreas operativas de la Comuna continúan con las tareas sobre el arroyo El Gato a su paso por Tolosa, el conducto Regimiento en Gonnet y el Carnaval, también en la órbita de Villa Elisa.

Estas reglas graduadas, fijadas en las márgenes, resultan vitales para registrar las alteraciones en la altura del agua, especialmente frente a precipitaciones intensas. Su integración con las 21 centrales meteorológicas del municipio—actualmente en proceso de restauración de datos—permite consolidar la información necesaria para activar los protocolos preventivos.

El área de Hidráulica, bajo la órbita de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, encabeza estas intervenciones. Las acciones se enmarcan en las directivas de la Unidad de Gestión del Riesgo, el nuevo organismo presentado recientemente por el jefe comunal Julio Alak para coordinar la respuesta frente a contingencias climáticas.