Los vecinos de Colonia Urquiza, en Melchor Romero, presentaron ayer ante el Municipio un petitorio con más de 1.300 firmas para reclamar, “con carácter urgente”, mejoras en infraestructura, servicios públicos, seguridad y transporte, además de la creación del Centro Comunal local, pendiente desde 2021.

Si bien los pedidos vienen de larga data, ante la falta de respuestas los vecinos decidieron formalizar la presentación ante las autoridades comunales. Entre las prioridades, señalaron el mal estado de las calles asfaltadas y los caminos internos, que atraviesan el barrio que se extiende desde 173 hasta la Ruta 36 y entre 513 y 448.

En segundo término, solicitaron la reconstrucción de dos puentes sobre el Arroyo Rodríguez: uno situado en 182 entre 500 y 513, que advierten que está en peligro de desmoronamiento, y otro en 186 entre 492 y 500, que presenta desprendimientos en sus laterales. “Ambos se encuentran en calles centrales y de paso obligado para la circulación diaria”, según se indicó.

También requirieron nivelar las calzadas, construir cunetas y cortar los pastizales de las banquinas para evitar anegamientos y mejorar la circulación. La lista continúa con la reparación y colocación de luminarias, una recolección de residuos más frecuente, la recuperación del destacamento policial de 186 y 482 y, un punto muy importante, más horarios de colectivos para facilitar el acceso a escuelas, jardines y otras instituciones.

En el petitorio también se hizo hincapié en el cumplimiento de la Ordenanza 12.140, sancionada en 2021, que establece la creación del Centro Comunal Colonia Urquiza.

Al respecto, los residentes en el lugar sostienen que, pese al crecimiento de la zona, siguen sin tener una dependencia propia para canalizar sus pedidos, que tampoco son atendidos por las delegaciones de Melchor Romero y Abasto.