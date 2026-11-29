Terminan las clases y para los padres comienza el desafío de buscar alternativas para que los chicos aprovechen su tiempo libre. Las colonias de vacaciones en los clubes aparecen entre las principales opciones, con valores que van desde los $60.000 hasta los $876.000, según la extensión de la jornada y los servicios que incluya.

Las distintas opciones brindan actividades deportivas y recreativas abiertas a toda la comunidad, en turnos mañana, tarde o jornada completa, con alternativas semanales, quincenales y mensuales.

En un contexto económico difícil, también brindan descuentos para socios y beneficios especiales para las familias que inscriben a más de un hijo.

ALTERNATIVAS PARA EL VERANO

La Plata Rugby ofrece, durante enero y febrero, una propuesta recreativa para los chicos con dos modalidades: jornada completa, de 8.30 a 16.30, y media jornada, de 8.30 a 14.30. Los valores promocionales para quienes reserven hasta el 21 de diciembre son de $690.000 para la primera opción y $600.000 para la segunda.

También se podrá sumar el servicio de transporte, con tarifas de $810.000 para la jornada completa y $660.000 para la media jornada.

La colonia del Club Universitario de La Plata inicia en el mes de enero y está destinada a chicos de 3 (sin pañales) a 14 años.

Las familias podrán elegir entre día completo (8 a 17), con desayuno, almuerzo y merienda; turno mañana (8 a 12), con desayuno; o turno tarde (13 a 17), con merienda. La contratación podrá ser mensual, por quincena o por semana. Los valores promocionales para socios, hasta el 1° de diciembre, serán de $312.000 por mes para un turno y $528.000 para jornada completa; $164.000 y $300.000 por quincena, y $96.000 y $160.000 por semana, respectivamente.

Para los no socios, los precios mensuales serán de $205.000 por un turno y $660.000 para jornada completa; por quincena, $205.000 y $375.000, y por semana, $120.000 y $200.000.

En el Country de City Bell, el Club Estudiantes de La Plata ofrece actividades para chicos de 3 a 13 años desde el 14 de diciembre hasta febrero, con inscripción semanal, quincenal o mensual.

Se podrá elegir entre dos alternativas: día completo, de 8 a 16.30, con almuerzo, merienda y transporte opcional; y media jornada por la tarde, de 12.30 a 16.30, con merienda. Para los socios, los valores de la colonia van desde $60.000 hasta $374.000 sin servicios adicionales y desde $80.000 hasta $810.000 con comedor y transporte incluidos.

Para los no socios, los precios oscilan entre $102.000 y $440.000 sin servicios adicionales, y entre $105.000 y $876.000 con comedor y transporte incluidos.

La colonia de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se desarrolla en el Campo de Deportes que la institución tiene en el Bosque y está destinada a chicos de 3 a 13 años. Las actividades comienzan el 9 de diciembre y se extenderán hasta el 26 de febrero.

Habrá dos turnos para elegir: por la mañana, de 8 a 13, y tarde, de 14 a 19. A su vez, la inscripción podrá realizarse por períodos de tres o dos semanas, quincena o mes completo.

Para quienes no tienen vínculo con la UNLP, los valores serán de $450.000 por las tres semanas de diciembre y $305.000 por dos semanas. En enero y febrero, el mes completo costará $540.000 y cada quincena, $305.000. Para quienes tienen vínculo con la Universidad, las tarifas serán de $360.000 y $240.000 en diciembre, respectivamente; y de $415.000 por mes y $235.000 por quincena en enero y febrero.

OPCIÓN ARTÍSTICA

Para quienes prefieren las actividades artísticas también hay opciones. Un taller de arte de la zona de Gonnet plantea una propuesta durante la segunda quincena de enero, en cuatro horas por la mañana, para chicos de 6 a 11 años.

Se plantean actividades como cerámica, juguetes, grabado, creación de personajes, tejido y cocina.

Los valores son de $250.000 por la quincena completa, $150.000 por tres días semanales, $100.000 por dos días y $60.000 por una vez a la semana.