Comenzaron las obras para renovar el Parque Norte de City Bell

La Municipalidad de La Plata comenzó los trabajos de puesta en valor del Parque Norte de City Bell, en el marco del Plan de Recuperación del Espacio Público que impulsa la gestión de Julio Alak. La intervención contempla la construcción de nuevos sectores de estar, la instalación de juegos, tareas de parquización y la renovación de las luminarias.

La obra se desarrolla en un contexto de reclamos de vecinos del barrio Savoia y comerciantes del centro comercial de City Bell por la actividad de la feria que funcionaba en el espacio verde. Entre las principales preocupaciones mencionadas aparecen los problemas de estacionamiento, la suciedad, los daños en el parque y los conflictos registrados durante las jornadas de funcionamiento.

Junto con la renovación del predio, el Municipio anunció la implementación de un programa de inclusión social destinado a vendedores informales de escasos recursos que residían en City Bell y ocupaban ese espacio. La iniciativa prevé capacitaciones laborales, entrega de herramientas y acompañamiento para su reinserción dentro de la normativa vigente.

Según el planteo de los frentistas, la feria había crecido con la llegada de vendedores de distintos puntos del Conurbano y de localidades como Ensenada, Quilmes, Hudson, Berazategui y Florencio Varela. También denunciaron episodios de vandalismo, peleas, discusiones y la presencia de personas que cobraban por la utilización de los puestos.

Otro de los puntos señalados fue el impacto sobre la circulación. Los vecinos advirtieron que los vehículos de feriantes y compradores ocupaban sectores verdes y ramblas, dificultaban el acceso a las viviendas y generaban complicaciones para salir hacia la rotonda de Güemes y el Camino Centenario. También denunciaron que en algunas ocasiones quedaban bloqueadas las entradas de los garajes.

Por su parte, comerciantes de City Bell plantearon que la feria había dejado de funcionar como un espacio de venta de artículos usados y que la incorporación de puestos con prendas nuevas generaba una competencia que consideraban desleal para los negocios establecidos, que afrontan alquileres e impuestos.

Con la intervención, la Comuna busca recuperar el Parque Norte como espacio de recreación y encuentro para los vecinos, al tiempo que plantea una alternativa de inclusión para los vendedores informales alcanzados por la medida.