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La Región

Comenzó el armado del escenario en Plaza Moreno para los festejos del 144º aniversario

Los operarios ya montan la estructura frente al Palacio Municipal de cara a la celebración gratuita del jueves 19 de noviembre

Por Redacción

La Municipalidad de La Plata inició el montaje del escenario principal en Plaza Moreno con vistas a las celebraciones por el 144° aniversario de la fundación de la Ciudad. Los trabajos de armado se despliegan sobre la calle 12, justo frente a la fachada del Palacio Municipal, donde numerosos operarios ensamblan las torres metálicas y descargan el equipamiento técnico para la jornada festiva del próximo jueves 19 de noviembre.

El operativo logístico incluye el vallado preventivo del sector de obra y el arribo de camiones con grupos electrógenos y cajas de sonido de gran porte. De acuerdo con el cronograma oficial, la propuesta cultural comenzará a las 15:30 con acceso libre y gratuito para todos los vecinos y visitantes de la capital bonaerense.

La grilla artística reunirá a figuras destacadas del ámbito nacional junto a proyectos locales de diversos géneros musicales. Entre los números centrales sobresalen las actuaciones de Los Palmeras, Dillom, La Cumparsita e Isla Mujeres. A su vez, el público disfrutará de un homenaje especial al Indio Solari a cargo de Etiqueta Negra en conjunto con la Orquesta Sinfónica Juvenil, perteneciente al Programa de Coros y Orquestas de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

Como parte de las políticas de fomento a la escena local, también subirán al escenario las agrupaciones que obtengan el segundo y el tercer puesto en el certamen municipal La Plata Rock. Toda la programación se integra a la segunda edición de la Semana de la Música, una iniciativa que continuará hasta el domingo 22 de noviembre con espectáculos distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

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