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La Región

Comenzó en La Plata el IX Modelo ONU, el mayor simulacro educativo público y gratuito del país

Por Redacción

La Plata es sede del IX Modelo Intercolegial de Naciones Unidas, un simulacro educativo público y gratuito que reúne a más de 2.200 estudiantes secundarios de 130 colegios de distintas provincias y de Paraguay.

El IX Modelo Intercolegial de Naciones Unidas La Plata comenzó este martes con un acto de apertura en el Pasaje Dardo Rocha, donde autoridades municipales, universitarias, diplomáticos y representantes de distintas organizaciones recibieron a las delegaciones participantes.

La actividad se extenderá hasta el viernes 25 de septiembre y tendrá como sede principal a la República de los Niños. Durante las jornadas, los estudiantes asumirán el rol de representantes de distintos países y debatirán problemáticas de alcance global, entre ellas el cambio climático y la inteligencia artificial.

El Pasaje Dardo Rocha volverá a recibir a los participantes el jueves por la noche, cuando se realice el tradicional Agasajo Diplomático, una de las actividades previstas dentro del encuentro.

En esta novena edición participan más de 2.200 estudiantes de 130 escuelas secundarias, con delegaciones provenientes de distintas provincias argentinas y un contingente internacional de Paraguay. Según destacaron desde la organización, se trata de una de las ediciones con mayor participación juvenil desde el inicio de la propuesta.

El encuentro cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata y de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que permiten mantener el carácter público y gratuito de la iniciativa.

La organización está a cargo de la Asociación Civil Simulacros Educativos Río de la Plata (ACSERP), integrada por más de 170 jóvenes universitarios de entre 18 y 25 años que participan de manera voluntaria en el desarrollo del Modelo ONU.

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