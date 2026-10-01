Comenzó en La Plata la convención internacional sobre lenguaje claro y accesible

La Sala de Audiencias de la Casa de Justicia de La Plata fue escenario este jueves de la apertura de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, un encuentro que reúne durante dos jornadas a especialistas, autoridades judiciales y representantes de instituciones de distintos países.

La apertura estuvo encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense (SCBA), Sergio Gabriel Torres; el vicepresidente, Daniel Fernando Soria; la ministra Hilda Kogan; y el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado.

También participó el presidente de la Academia Argentina de Letras, Rafael Felipe Oteriño.

Durante la inauguración, Torres destacó el trabajo que viene desarrollando la Suprema Corte bonaerense en materia de lenguaje claro y recordó que el tribunal se incorporó a la Red de Lenguaje Claro de Argentina en 2019.

El titular de la SCBA sostuvo que el encuentro permite reunir distintas perspectivas para abordar los desafíos vinculados con la claridad y accesibilidad del lenguaje y destacó la necesidad de facilitar la comprensión de las comunicaciones de las instituciones públicas.

El lenguaje claro y la democracia

Muñoz Machado, por su parte, repasó el trabajo de la Real Academia Española en torno al lenguaje claro y señaló que la forma en que los organismos públicos comunican sus decisiones tiene relación con la participación ciudadana.

El director de la RAE también vinculó los nuevos desafíos con el avance de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, que en los últimos años modificaron las formas de comunicación y plantearon nuevos debates sobre el uso del lenguaje.

En tanto, Oteriño sostuvo que la claridad en la comunicación de las acciones públicas dejó de ser solamente una cuestión de estilo y pasó a constituir una exigencia vinculada con la vida institucional.

El académico también planteó el desafío que supone la incorporación de la inteligencia artificial y la necesidad de preservar el lenguaje como una herramienta del pensamiento y la reflexión.

Una agenda con 275 disertantes

La convención se desarrolla entre este jueves 1° y viernes 2 de octubre y cuenta con más de 275 disertantes y unos 1.200 inscriptos, tanto en modalidad presencial como virtual.

Las actividades se distribuyen en cinco sedes y abarcan distintos paneles vinculados con el lenguaje claro y accesible en los ámbitos judicial, institucional y público.

Entre los presentes en la apertura estuvieron el embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde; el intendente de La Plata, Julio César Alak; el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y el fiscal de Estado, Hernán Gómez.

También participaron autoridades judiciales y legislativas, representantes de colegios profesionales, universidades, la Asociación Judicial Bonaerense y delegaciones de instituciones de distintos países iberoamericanos.

Las distintas actividades de la convención pueden seguirse de manera virtual a través de las transmisiones de la Suprema Corte bonaerense y de la Real Academia Española.