Comercios tras el feriado: buscan recuperarse en una semana corta

El feriado del lunes dejó una postal que se repetirá durante noviembre: persianas bajas en buena parte de los comercios y propietarios que, en medio de una actividad cada vez más complicada, deben decidir cuándo abrir y cuándo resignar una jornada de ventas. La diferencia es que, en el contexto económico actual, muchos ya no pueden darse el lujo de tomarse varios días de descanso. Aunque las expectativas de movimiento sean escasas, mantener los negocios abiertos se vuelve una necesidad para sostener una estructura de gastos que no se detiene.

En el centro platense, los comerciantes intentan recuperar la actividad después del cierre parcial de buena parte de los locales durante el feriado nacional del lunes 9. El miércoles, cuando se cumplirá el segundo feriado por la visita del Papa, se espera que el porcentaje de comercios abiertos sea mayor.

Valentín Gilitchensky, referente de la Federación de Empresarios de La Plata (FELP) e integrante de la Asociación Comercial de Calle 8, estimó que mañana la proporción podría alcanzar el 70 por ciento.

En medio de las dificultades para sostener las ventas, los comerciantes buscan alternativas para no resignar más jornadas de actividad. Algunos optan por reducir sus horarios, otros concentran la atención al mediodía y también están quienes ofrecen descuentos y promociones a través de las redes sociales para intentar atraer compradores.

Sin embargo, Gilitchensky advirtió que estas iniciativas tienen un alcance limitado frente a una retracción que se prolonga. “Las fechas importantes que antes te permitían ir salvándote o compensar ciertas bajas ahora ya no alcanzan”, sostuvo.

Noviembre, además, suele ser un período de menor movimiento porque queda entre el Día de la Madre y las compras de Navidad. A diferencia de otros años, tampoco las campañas de descuentos como el Hot Sale y el Cyber Monday consiguieron generar el impulso esperado. Para el referente comercial, la combinación de estos factores hace prever un mes particularmente complicado. “Creemos que va a ser uno de los peores meses del año”, afirmó, y agregó que la recesión se siente cada vez más en la actividad cotidiana, sin señales claras de recuperación.

A las dificultades para vender se suman los problemas financieros que generan los días sin actividad bancaria. Las operaciones con tarjetas de crédito y los compromisos de pago no siempre se acomodan al calendario de feriados, lo que puede provocar demoras en la acreditación de ingresos mientras los vencimientos continúan.

LOS NEGOCIOS DE CERCANÍA

Desde la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata, Diego Piancazzo también señaló que el calendario de noviembre repercute sobre la actividad, aunque aclaró que el impacto no es igual para todos los rubros y tipos de establecimientos.

En ese sentido, explicó que los feriados suelen representar una oportunidad para algunos comercios barriales, generalmente atendidos por sus propietarios, que tienen mayor margen para decidir si abrir o no. En cambio, los negocios del centro pueden verse más afectados cuando parte de los consumidores abandona la ciudad y realiza sus gastos en otros destinos.

En cuanto al comportamiento de las ventas, ubicó a marzo, junio, agosto, octubre y diciembre entre los meses que históricamente presentan mayor actividad. Mayo y noviembre, en cambio, solían encontrar un impulso en las campañas comerciales de descuentos, aunque este año tampoco consiguieron los resultados esperados.

ABRIR PARA SOSTENER LOS GASTOS

En Los Hornos, la mayoría de los comerciantes también optó por cerrar el lunes 9, pero la posibilidad de extender el descanso durante el miércoles quedó prácticamente descartada. Gastón Cello, presidente de la Asociación Comercial Los Hornos (ACLHO), explicó que la decisión fue conversada entre distintos propietarios de la zona. Algunos, incluso, evaluaron abrir durante algunas horas para comprobar si había movimiento y, en caso contrario, bajar las persianas.

“No se pueden dar el lujo de tomarse lunes, martes y miércoles porque hay que pagar el alquiler y los proveedores. La rueda sigue girando, aunque tengas que estar cerrado”, planteó Cello.

El referente comercial describió un escenario en el que a la caída de las ventas se sumaron las jornadas de lluvia de las últimas semanas y ahora un calendario con varios feriados. También mencionó que algunas personas aprovechan estos días para viajar, lo que reduce todavía más las posibilidades de consumo en los centros comerciales locales.

En ese contexto, la apertura depende muchas veces de los propios dueños, que intentan sostener la atención aun cuando no esperan una jornada particularmente buena. La necesidad de generar ingresos termina pesando más que la posibilidad de cerrar y esperar a que mejore el movimiento.