Comienza la Convención de Lenguaje Claro y Accesible

Hoy y mañana, La Plata será sede de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. Convocada de manera conjunta por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA) y la Real Academia Española (RAE), la cumbre se celebrará bajo el lema “Diálogo iberoamericano sobre Lenguaje Claro y Accesible e Inteligencia Artificial”.

El encuentro registra más de 1.200 inscriptos e incluirá actos institucionales, sesiones plenarias y más de 275 ponencias distribuidas en cinco sedes de la capital bonaerense.

Las actividades se estructurarán en seis ejes de debate, entre los que destacan la inteligencia artificial, la accesibilidad cognitiva y la comunicación en los poderes públicos.

El acto de apertura estará encabezado por Sergio Gabriel Torres (presidente de la SCBA), Santiago Muñoz Machado (director de la RAE) y Rafael Felipe Oteriño (presidente de la Academia Argentina de Letras). Torres remarcó que “una justicia que habla y escribe en un lenguaje oscuro no es una justicia democrática”.

La actividad se distribuirá en cinco sedes: Sala de Audiencias y Auditorio SCBA; Colegio de la Abogacía de La Plata; Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires y Procuración General.