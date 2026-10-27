Comienzan las obras en el Parque Norte de City Bell y los feriantes reclaman por el espacio

El perímetro del espacio verde ubicado en la zona de la Estación de Trenes de City Bell y las calles 12 y 476 amaneció bloqueado con extensas lonas. Cuadrillas de operarios delimitaron la zona en los últimos días para dar inicio a un proyecto de infraestructura impulsado por el Municipio.

Desde la Comuna explicaron que el cierre temporal responde a un plan de puesta en valor del predio. Las autoridades detallaron que la intervención prevé la creación de nuevos sectores de descanso, la instalación de juegos infantiles, mejoras en la parquización y la colocación de un nuevo sistema lumínico.

Según ampliaron, estas acciones se enmarcan en un programa de restauración de mayor escala que ya abarcó otros puntos clave de la Ciudad, tales como las plazas Italia, San Martín, , Rocha y España, a la par del Parque Saavedra y diversos sectores del Bosque.

Sin embargo, la inhabilitación del espacio generó un fuerte malestar entre los feriantes que utilizan el lugar cada fin de semana. Ante la imposibilidad de armar sus puestos, los trabajadores organizaron una convocatoria para reclamar este sábado por la mañana en la parte trasera de la estación ferroviaria. El objetivo del encuentro es exigir a la Comuna la reapertura del terreno para poder ejercer su labor.

A su vez, manifestaron que más de 300 familias sustentan su economía diaria gracias a las ventas en ese sector citibelense. A su vez, insistieron en su pedido histórico de regularización formal, con el propósito de obtener permisos similares a los otorgados a quienes comercializan sus productos los sábados en la Plaza Belgrano. En esa línea, exigieron igualdad de condiciones y solicitaron una mesa de diálogo con los funcionarios para resolver dicha problemática.