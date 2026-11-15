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Cómo estará el tiempo este domingo en La Plata y qué se espera para el comienzo de la semana

La jornada tendrá nubosidad variable, con presencia de neblinas y nieblas durante las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 24 grados. Para el lunes y martes se esperan condiciones similares, aunque podría haber chaparrones.

Por Redacción

El tiempo en La Plata tendrá este domingo 15 de noviembre una jornada con temperaturas agradables, aunque marcada por la presencia de nubosidad variable y bancos de neblina y niebla durante la mañana.

De acuerdo con el pronóstico extendido, la temperatura mínima será de 15 grados, mientras que la máxima alcanzará los 24 grados. Con el correr de las horas, las condiciones podrían mejorar, aunque se mantendrá la presencia de nubes en el cielo.

Cómo estará el tiempo en La Plata durante el comienzo de la semana

Para el lunes 16 se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas que se ubicarán entre los 16 y los 25 grados. De esta manera, continuará el tiempo templado en la región, aunque con escasa presencia de sol.

En tanto, el martes 17 se presentará con nubosidad variable y probabilidad de chaparrones. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima llegará a los 26.

Por último, el Nivel de Atención al Riesgo (NAR) se mantiene en verde, por lo que, de acuerdo con el pronóstico informado, no se esperan fenómenos meteorológicos de riesgo para la ciudad durante estas jornadas.

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