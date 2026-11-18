Con motivo del asueto administrativo decretado por el 144° aniversario de la ciudad para este jueves 19 de noviembre, la Municipalidad de La Plata informó cómo será el funcionamiento de los servicios comunales a lo largo de la jornada. En ese sentido, desde la gestión del intendente Julio Alak se precisó que la recolección de residuos domiciliarios respetará el cronograma habitual y que las líneas municipales del transporte público de pasajeros tendrán una frecuencia de día sábado con refuerzos. Por otro lado, el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado y no se aplicará el sistema de Estacionamiento Medido, aunque sí se realizarán los controles habituales de tránsito y seguridad.

Asimismo, el Servicio de Emergencias SAME atenderá con normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias durante las 24 horas. Por su parte, el cementerio estará abierto para visitas de 8:00 a 15:00 y su administración operará de 8:00 a 12:00. A su vez, el Mercado Regional La Plata funcionará con normalidad y el Mercado Bonaerense Fijo abrirá sus puertas de 8:00 a 13:00. Finalmente, la República de los Niños permanecerá abierta en su horario habitual y el Parque Ecológico Municipal mantendrá su franja horaria de 7:00 a 21:00.