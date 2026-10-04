Como hace 44 años, los chicos le escribieron a soldados de Malvinas

La causa Malvinas volvió a ocupar un lugar central entre los argentinos, esta vez para mantener viva la memoria y acercar su historia a las nuevas generaciones. Con ese objetivo, la “Biblioteca Popular Calixto Oyuela” del Club Capital Chica, en Los Hornos, propuso a los chicos escribir cartas para los excombatientes y dejarlas en un buzón. Fueron entregadas a dos de ellos, que se acercaron al lugar para compartir sus recuerdos de la guerra y responder las preguntas que, desde la curiosidad y la mirada de los más pequeños, surgieron durante el encuentro.

La propuesta surgió a partir de una actividad que se realizó el año pasado con cartas para Papá Noel. “Como los chicos quedaron enloquecidos, pensé que esta vez podían escribirles a los excombatientes”, contó Cristina Leonardi, a cargo de la biblioteca. La intención era hacerlo para el 2 de abril, fecha en que se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, pero no se llegó a tiempo con la organización y la iniciativa quedó en pausa.

Durante el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, cuando la Selección volvió a poner la causa Malvinas en agenda tras derrotar a Inglaterra y desplegar en el campo de juego una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, la iniciativa se retomó. Después de las vacaciones de invierno, al ver la repercusión que tuvo el gesto de los jugadores, comenzaron a preparar el encuentro.

Como los chicos que asisten a la biblioteca tienen entre 4 y 12 años, “a algunos les daba vergüenza escribir y otros todavía son pequeños para expresar lo que sienten, les propuse que hicieran un dibujo o una carita de cariño, y lo pusieran en el sobre”, contó la bibliotecaria.

Así, hasta el día de la charla, se juntaron más de cincuenta cartas, que fueron selladas con estampillas alusivas a las Islas Malvinas y quedaron guardadas en el buzón hasta que fueron entregadas a los excombatientes.

La reunión se realizó en el espacio que la biblioteca tiene en el club, situado en calle 66 entre 156 y 157. Entre los estantes repletos de libros se preparó el lugar para la actividad. En una columna había un mapa de la Argentina y, debajo, otro grande de las Islas Malvinas, que quedó como fondo del “auditorio”.

En ese lugar estuvieron el brigadier Jorge Martínez y Juan Ramírez, ambos vecinos de Los Hornos y excombatientes del Regimiento de Infantería 7, quienes durante casi dos horas hablaron con los chicos, contaron sus experiencias y respondieron las inquietudes que aparecieron.

“Los chicos estuvieron atentos a lo que comentaban”, indicó Leonardi, al explicar que las preguntas giraron en torno a cómo fue la vida durante la guerra, qué comían, dónde dormían, cómo se refugiaban y si había mujeres. También preguntaron si habían podido sacar fotografías y qué recuerdos habían conservado de aquellos días.

Entre las preguntas hubo algunas que llamaron especialmente la atención de los adultos. Un nene de 6 años miró el mapa de las Islas Malvinas que estaba detrás de los excombatientes y preguntó: “¿Y cómo se llamaba la isla en la que ustedes estaban?”, intentando encontrar el lugar que acababan de mencionar.

Otra de las preguntas llegó de una nena que quiso saber el motivo por el cual no se podía terminar con el conflicto. “¿Por qué no firman todo y se ponen todos de acuerdo y listo, y se termina todo esto?”, preguntó.

Durante la charla también hablaron de las cartas que recibieron mientras estaban en las islas y recordaron su regreso a La Plata, el reencuentro con sus familias.

Para Leonardi, la actividad buscó “acercar una historia que con el paso del tiempo puede quedar cada vez más lejos de las nuevas generaciones”.

Por eso, la propuesta tendrá continuidad: los excombatientes prometieron regresar con fotografías y otros recuerdos para compartir con los más pequeños.