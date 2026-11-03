Completaron nuevas obras en una escuela de Gorina

El intendente de La Plata, Julio Alak, recorrió este martes los trabajos de puesta en valor de la Escuela Secundaria N°37 “Pedro Vojkovic” de Gorina, ejecutados en el marco del Plan de Obras educativas que lleva adelante la Municipalidad en articulación con el Gobierno bonaerense.

“Seguimos invirtiendo en infraestructura para la educación pública porque cada escuela que mejoramos es una oportunidad más para nuestros chicos. Con esta obra en la Secundaria N°37 de Gorina ya alcanzamos 219 de las 220 escuelas previstas en esta primera etapa, y vamos a llegar a 315 en toda la ciudad, en un trabajo conjunto con la Provincia de Buenos Aires”, expresó Alak durante la visita al establecimiento.

Con esta intervención, el Municipio y la Provincia completaron obras en 219 de los 220 establecimientos contemplados en la primera etapa del plan, que prevé alcanzar un total de 315 instituciones educativas de la capital bonaerense.

Los trabajos en el edificio ubicado en 139 entre 483 y 485 incluyeron la construcción de un muro sobre la línea municipal para acondicionar el perímetro del establecimiento y la instalación de equipos de aire acondicionado para mejorar las condiciones de climatización.

Asimismo, se realizaron tareas de pintura en el playón deportivo con el objetivo de renovar y acondicionar este sector destinado a las actividades recreativas y deportivas de los estudiantes.

La institución, que cuenta con una matrícula de 283 estudiantes, fue fundada en abril de 2015 a partir de la fusión de la ex Escuela Media N°37 y la Escuela N°56. En 2020 se inauguró su nuevo edificio, que actualmente comparte con la Escuela Primaria N°92.

Ambas instituciones fueron intervenidas en las etapas I y II del plan de infraestructura escolar mediante trabajos de reparación de cubiertas; recomposición de mamposterías, sectores con humedad y fisuras; reparación de pisos; puesta en valor integral de la cocina y de los núcleos sanitarios e instalación de equipos de aire acondicionado.

Asimismo, los trabajos incluyeron la construcción del playón deportivo y la ejecución del cerramiento integral del predio, mejorando las condiciones de seguridad, habitabilidad y desarrollo de las actividades educativas.

De la visita participaron la secretaria de Educación de la Municipalidad de La Plata, Paula Lambertini, y la subsecretaria de Educación e Innovación local, Yamila Olariaga, entre otras autoridades.