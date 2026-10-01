Complicaciones con la luz y el agua en City Bell

Otra jornada marcada por la falta de servicios esenciales volvió a encender quejas entre vecinos en La Plata. Los mayores inconvenientes se concentraron en la Zona Norte, donde las fallas en el suministro eléctrico afectaron de manera directa la provisión de agua potable, un combo que mantiene en alerta a distintas localidades de la Región.

En City Bell, un corte de energía dejó fuera de servicio la perforación ubicada en la esquina de 473 y 31 bis. Desde la empresa ABSA confirmaron que la falta de electricidad repercute en el bombeo habitual, por lo que se registraron mermas en la presión e interrupciones del suministro en el perímetro delimitado por las calles 134 a 28 y de 473 a 476.

Ante una consulta de este diario sobre el problema, en el final de la tarde se indicó desde Edelap que “la zona se encuentra con suministro”.

La situación generó malestar entre frentistas. “En esta Ciudad los problemas no se terminan nunca. Si no es por una cosa, es por otra aparece un problema con alguno de los servicios esenciales, que por ser, justamente, esenciales, no deberían faltar”, comentó José.

En tanto, en el final de la tarde se reclamaba por otro corte del servicio en El Peligro. En particular, vecinos de la zona de 425 y 231 planteaban la interrupción minutos antes de las 19. Edelap indicó que no había registro de una falla en el área.

Este episodio se suma a una seguidilla de protestas registradas durante los últimos días por recurrentes cortes de luz en Barrio Norte (este martes en la zona de 8 a 10 y 33 a 34), Villa Elisa y el propio City Bell, donde los usuarios denunciaron deficiencias en las líneas de media tensión, fallas ante tormentas y serias dificultades para obtener respuestas a través de los canales de atención de la distribuidora.

A la vez, vecinos del barrio “San Cayetano”, en Melchor Romero, hicieron un piquete en 526 y 167, este martes para reclamar por un corte de luz de 5 días de extensión.

A la par de las fallas eléctricas, la jornada sumó complicaciones en la red de agua, pero asociadas a trabajos de mejora. En Tolosa, operarios realizaron maniobras en avenida 7, de 528 a 532, lo que abría la posibilidad de alteraciones en los sectores aledaños, informó la empresa prestataria. Algo similar en Villa Elvira.

Al sur, se ejecutaron tareas sobre la cañería matriz en la zona de 122 y 600.