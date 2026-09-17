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La Región

Complicaciones en el Tren Roca por accidente en Bernal: hay demoras y dos ramales circulan con servicio reducido

El incidente afecta a los servicios a Bosques y La Plata, que operan con recorridos limitados.

Por Redacción

El Tren Roca en su ramal Bosques (vía Quilmes) circula con servicio reducido y demoras por un arrollamiento en la estación Bernal, que se produjo temprano en la mañana. 

Este servicio opera solamente desde Berazategui hasta Bosques, mientras que el ramal La Plata también circula limitado entre Quilmes y La Plata. 

Las complicaciones en los servicios provocaron quejas de los usuarios, quienes en las redes sociales están manifestando que los colectivos "viajan llenos" y que "está complicado ir al trabajo". 

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