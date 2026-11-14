Comprar o reparar, el dilema del calzado que se mira con el bolsillo

En La Plata, el costo de vida y la caída del poder de compra instalaron una dicotomía cotidiana: comprar zapatillas nuevas o llevar las usadas a reparar. La elección depende de la calidad, el material, lo que haya que reparar y el precio: los arreglos parten de $5.000 y llegan a $30.000, cifra de la que parten algunas zapatillas nuevas. Aunque en ese mercado, las de marcas conocidas pueden moverse en el orden de los 100 mil a 200 mil pesos en vidrieras del Centro.

Omar Mariscal, zapatero con 30 años de oficio en 46 y diagonal 80, describió un movimiento dividido: “Está 50 y 50. Los clientes suelen reparar zapatos y productos de cuero, pero ante modelos sintéticos o de lona muchos prefieren comprar otros. Los trabajos más sencillos arrancan en $5.000 y llegan a $25.000; una zapatilla puede demandar unos $30.000 si necesita un cambio de suela”.

El dilema se ajusta a múltiples detalles. Por ejemplo, en zapatillas de entre $25.000 y $35.000, no suele convenir cambiar toda la suela, aunque sí hacer una costura. En modelos de marca y buena calidad, la reparación puede costar mucho menos que comprar un par original. Mariscal recomendó colocar protectores en los talones para evitar el desgaste de la tela.

Tomás, de 29 años, trabaja en un comercio ubicado en 4 entre 47 y diagonal 80 especializado en calzado para rugby, tenis, pádel y running. En este sector, el consumo se mantiene y ante la consulta sobre consumo y precios, el empleado aclaró: “Las zapatillas de alto rendimiento no son comparables con el calzado urbano: los modelos de running de gama alta cuestan entre $350.000 y $400.000 y tienen una vida útil estimada de 600 a 800 kilómetros. Después, pierden amortiguación y prestaciones, por lo que una reparación no recupera sus condiciones originales”.

César, vecino de Tolosa, contó su experiencia: “Tengo unas zapatillas que, nuevas, cuestan 180 mil pesos. Esas las llevé a arreglar la suela y me quedaron como nuevas por 30 mil pesos. Ahí, se justifica la inversión”, indicó.

En los locales de compostura suelen tomar trabajo en esa gama de calzado. En particular, zapatillas de uso urbano y zapatos en menor medida, que se ven menos en la calle.

En otro local, Patrick Campos describió una realidad más ajustada: las ventas cayeron y los clientes buscan ofertas. El comercio ofrece calzados de 25.000 a 50.000 pesos, pero sumó artículos más baratos para sostener la actividad en el rubro de prendas para vestir. Según estimó, ingresan entre 30 y 40 personas por día y se concretan unas 15 ventas.

Sergio, zapatero y fabricante de calzado desde 1986, describió un panorama crítico para la actividad y advirtió que muchos talleres podrían cerrar por la falta de rentabilidad. “Estoy regalando mi laburo para poder subsistir”, sostuvo. Según explicó, fabricar en Argentina resulta cada vez más difícil por los costos y la caída del consumo. “No voy a poder hacer guita si la gente no tiene guita”, resumió.

Según el INDEC, la producción de calzado y sus partes cayó 26,6% interanual en septiembre. En octubre, “Prendas de vestir y calzado” aumentó 2,2% y acumuló 10% interanual, frente al 33,1% del nivel general.

Las cifras expresan una tendencia que parece detener los precios del rubro en un lapso que va más atrás incluso.

Analía, de 53 años, tiene juanetes y debe elegir bien el calzado. “En un momento prefería reparar pero últimamente prefiero comprar porque muchas veces cuando las reparas te dura un tiempo y se vuelven a romper. Yo soy de la idea de comprar buenas así te sirven más tiempo porque lo barato sale caro”, concluyó.