A la hora de instalarse en La Plata para iniciar estudios superiores, una de las principales inquietudes familiares pasa por resolver su alojamiento de manera segura y cercana a las facultades. Para quienes cuentan con un margen de inversión, en ese punto emerge un dilema: afrontar el pago mensual de un alquiler durante toda la carrera o aprovechar esa etapa para comprar una propiedad.

En una ciudad marcada por la vida académica, donde la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) junto con instituciones privadas y terciarias atraen a miles de alumnos cada año, la compra se consolida como una alternativa atractiva para resguardar ahorros y construir patrimonio.

El mercado dice algo de eso: estadísticas generales del sector estiman que alrededor del 27% de la demanda de departamentos (casi uno de cada cuatro compradores a nivel nacional) corresponde a padres que adquieren la primera vivienda para sus hijos estudiantes.

Sobre las ventajas estratégicas que ofrece la capital bonaerense frente a otros distritos para este perfil de comprador, la martillera Gisela Agostinelli, de “Agostinelli Propiedades”, explicó el doble beneficio de la operación: “Comprar un departamento en La Plata para un hijo que estudia en la Universidad, es una estrategia doblemente conveniente: evita el gasto mensual de alquiler durante los años de cursada y construye un patrimonio en una de las plazas con demanda más estable de la provincia”.

Asimismo, la especialista precisó que el valor del metro cuadrado en la ciudad resulta más bajo que comprar en Buenos Aires, lo que amplía el margen de acceso para familias del interior o del Conurbano. Además, por su proximidad con la capital federal, La Plata también capta a quienes buscan un entorno urbano más tranquilo sin perder conexión laboral o comercial.

Optar por la propiedad propia elimina de raíz fricciones del alquiler: se evitan las renovaciones contractuales (cuyos gastos de ingreso pueden equivaler hasta unos tres meses de alquiler más el mes corriente) y las actualizaciones periódicas, cada tres, cuatro o seis meses, según la fórmula que se elija.

Quienes deciden embarcarse en la opción, una vez que finaliza la etapa de estudio o se decide una mudanza, el inmueble puede volcarse fácilmente al mercado de alquileres o revenderse, preservando el capital invertido.

Para inversores en general la fórmula de rendimiento del alquiler contra la inversión de compra indica que hacen falta alrededor de 17 años para equiparar con la renta lo que se aplica a la compra. Aquí, el punto estaría en ver si se opta por volcar la propiedad al mercado de alquileres o después del uso familiar se busca vender a un precio igual al que se compró.

En cuanto a los valores de referencia en el mercado platense, Agostinelli detalló que un monoambiente bien ubicado oscila entre 38.000 y 48.000 dólares; un departamento de un dormitorio se sitúa entre 55.000 y 65.000 dólares; y una unidad de dos dormitorios se consigue entre 75.000 y 85.000 dólares.

La dispersión de precios responde a la ubicación, la superficie, la calidad constructiva, la antigüedad, la distribución funcional y la presencia de balcón.

UN DORMITORIO, EL BUSCADO

Dentro de este abanico, las unidades de un dormitorio concentran la preferencia, ya que ofrecen mayor comodidad durante la cursada y mantienen una alta liquidez posterior.

A la hora de calcular el desembolso total, los operadores advierten que al precio del inmueble debe sumarse un promedio de entre 7% y 8% en concepto de gastos de escrituración, impuestos, certificados y honorarios inmobiliarios. También se recomienda prestar atención al valor de las expensas y verificar el estado general de la vivienda para evitar refacciones costosas desde el inicio.

Respecto a la ecuación financiera que permite amortizar estos costos iniciales frente al pago de una renta mensual a lo largo del ciclo universitario, Gisela Agostinelli señaló: “El ahorro en los pagos de los alquileres durante una carrera de 5 a 6 años puede compensar buena parte del costo transaccional inicial. Cada mes de alquiler es un egreso definitivo. Al comprar, el capital invertido queda en el inmueble”.

Por fuera de la rentabilidad y el resguardo de valor, contar con una vivienda propia aporta beneficios cotidianos concretos. Se dispone de plena libertad para acondicionar el espacio (instalar equipos de aire acondicionado, sumar calefactores, mejorar cerramientos o equipar la cocina) sin requerir autorizaciones de terceros ni resignar mejoras en un inmueble ajeno. Para el estudiante, además, permanecer en un hogar estable y conocido durante toda la carrera simplifica su organización diaria y evita el estrés asociado a las mudanzas periódicas.

Para maximizar el éxito de la inversión, en el mercado local sugieren enfocar la búsqueda en el radio próximo a las facultades o en corredores con buena conectividad de transporte, asegurando así tanto el bienestar del estudiante como la futura colocación de la unidad.