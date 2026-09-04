Compró por $55 mil un libro del Senado de 1912 y descubrió una historia oculta de La Plata

Una compra realizada en un remate de La Plata terminó convirtiéndose en el hallazgo de una verdadera cápsula del tiempo. Néstor Palermo, reconocido influencer platense y fundador de “Venta de Garage”, adquirió por $55.000 un antiguo libro perteneciente al Senado bonaerense. Lo que a simple vista podía parecer otro objeto antiguo escondía en sus páginas parte de la historia institucional y social de la provincia.

El ejemplar fue comprado el 1° de septiembre de 2026, en un remate público sin base realizado en La Plata. Era el lote 397 y Palermo se lo llevó por $55.000, con la correspondiente boleta de compra.

Pero después llegó la sorpresa: se trataba de un libro de registro de “Entradas y Salidas” de la Presidencia de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, iniciado en mayo de 1912 y con anotaciones hasta 1920. Incluso aparecen registros posteriores de archivo que llegan hasta 1927.

El documento tiene unas 64 páginas útiles, todas manuscritas con tinta ferrogálica y con la característica caligrafía administrativa de comienzos del siglo XX. En sus páginas se contabilizan alrededor de 250 asientos, correspondientes a oficios judiciales, pedidos de subsidios, comunicaciones del Poder Ejecutivo, cuestiones vinculadas al personal y diferentes trámites que pasaban por la Presidencia del Senado.

Palermo fotografió y transcribió íntegramente las páginas para poder reconstruir su contenido y comenzó a descubrir historias que, durante décadas, habían permanecido ocultas.

Un ataque a mano armada dentro del Senado

Uno de los episodios más llamativos ocurrió el 1° de diciembre de 1913. El Oficial Mayor del Senado, Zagastizábal, dejó asentado que había sido agredido “a mano armada” por el prosecretario Rocha.

La resolución de la Presidencia fue suspender durante 30 días al funcionario acusado.

Pero Rocha aparece nuevamente en otras páginas del libro: tenía su sueldo embargado por una serie de acreedores. Los registros muestran incluso el orden en que debían aplicarse los embargos.

El aguinaldo, 32 años antes de la ley

Otro dato que llamó la atención aparece en enero de 1913. El Senado bonaerense registró el pago de un mes de aguinaldo al personal de servicio e intendencia.

Según el dossier, el aguinaldo obligatorio establecido por ley llegaría recién décadas después, en 1945. El registro demuestra que el Senado ya había votado un pago extraordinario para sus trabajadores en 1913.

Un futuro Premio Nobel llegó a La Plata

El libro también conecta directamente a la ciudad con una figura que años después recibiría uno de los máximos reconocimientos científicos del mundo.

El 26 de marzo de 1914, la Universidad Nacional de La Plata invitó al presidente del Senado a la recepción del físico alemán Walther Nernst, quien visitó el Instituto de Física de la UNLP.

Nernst ganaría en 1920 el Premio Nobel de Química. Su visita a La Plata, incluida en los registros históricos de la Universidad, también quedó asentada en este libro del Senado.

Estudiantes y los clubes platenses

El fútbol platense también tiene su capítulo. En enero de 1917, el Club Atlético Estudiantes solicitó al Senado bonaerense un subsidio y la respuesta fue afirmativa: se le otorgaron 200 pesos moneda nacional.

El registro muestra además la presencia de otras instituciones deportivas y sociales de la época: el Club de Regatas La Plata, Gimnasia y Esgrima La Plata, el Jockey Club, el Moto Club, el Club Ciclista Platense y entidades de tiro de Bahía Blanca y Mercedes.

En otras páginas aparecen pedidos de premios, medallas, subsidios e invitaciones que permiten reconstruir parte de la vida social de la provincia hace más de 110 años.

La Plata también aparece en sus páginas

Uno de los aspectos que vuelve especialmente atractivo al ejemplar para los platenses es la cantidad de referencias a la ciudad.

El libro registra que el 19 de noviembre, cumpleaños de La Plata, ya era considerado feriado por el Poder Ejecutivo bonaerense en 1913 y 1914.

También aparece la invitación a los senadores y empleados para participar de la inauguración del monumento al General San Martín, en Plaza San Martín, que tuvo lugar el 25 de abril de 1914.

La documentación también permite conocer detalles de una ciudad que todavía era relativamente joven y que estaba construyendo buena parte de sus símbolos e instituciones.

De las elecciones al comienzo de la Primera Guerra Mundial

El libro fue escrito en años de profundas transformaciones políticas y sociales.

Entre 1913 y 1916 aparecen registros vinculados a la Junta Electoral bonaerense y al uso del recinto del Senado para realizar sorteos de mesas y escrutinios, en el marco de las primeras elecciones bajo el nuevo sistema de voto secreto y obligatorio establecido tras la Ley Sáenz Peña de 1912.

También hay referencias a la actividad internacional de la provincia. En enero de 1913, el Museo Social Argentino solicitó información sobre las leyes bonaerenses sancionadas entre 1910 y 1912 para exhibirlas en la Exposición Universal de Gante, en Bélgica.

Un año después, Gante sería ocupada por el ejército alemán, ya en el contexto de la Primera Guerra Mundial.

El libro registra además la designación de un representante para la Exposición de San Francisco de 1915, apenas unas semanas antes del estallido de la guerra.

Corrupción, burocracia y vida cotidiana

Entre los registros también aparece un expediente sobre abusos cometidos con pasajes oficiales expedidos por la Secretaría del Senado, una muestra de que las irregularidades administrativas tampoco eran ajenas a aquella época.

Hay historias mucho más cotidianas: un empleado pidió que corrigieran su apellido porque aparecía escrito de dos maneras diferentes —“Rosetti ó Ruscitti”—, mientras que otro expediente jubilatorio iniciado en 1887 todavía seguía dando vueltas por la administración en 1914.

Incluso quedó registrado el caso de un empleado que acumuló varios embargos sobre su sueldo. Según el documento, los acreedores hacían fila y el límite legal de embargo era la cuarta parte del salario.

Una pieza que sobrevivió a sus propias instituciones

El libro también permite conocer instituciones que hoy ya no existen.

Entre sus páginas aparecen el Jockey Club de la Provincia, el Club Motociclista La Plata y la Sociedad de Beneficencia de La Plata, entidades que con el paso del tiempo desaparecieron.

Hay una frase que resume el valor documental que Palermo encontró en el ejemplar: “Sobrevivió el libro, no ellas”.

Y quizás uno de los detalles más curiosos de su recorrido está en las últimas páginas. Décadas después de haber sido utilizado por el Senado, alguien escribió sobre el rayado original un nombre y un número de teléfono con birome azul.

El antiguo libro oficial terminó convertido, por algún tiempo, en una suerte de agenda personal. Ese detalle permite reconstruir parte de su derrotero: del archivo público pasó al descarte, luego a manos privadas y finalmente terminó en un remate.

“Hay cosas que no tienen precio”

Palermo asegura que recibió varias ofertas para venderlo, pero decidió rechazarlas. Su postura es clara: “Este libro no es mío, es de todos. Por eso no se vende”.

Aunque se dedica precisamente a comprar y vender objetos, entiende que esta pieza tiene un valor que excede cualquier tasación económica.

“Como rematador te lo digo: no tiene precio. Y lo que no tiene precio no se vende”, sostiene. El objetivo ahora es que el libro vuelva a una institución pública de La Plata.

El destino: restauración, digitalización y acceso público

Palermo anunció que tiene previsto donar el ejemplar al Estado, pero con tres condiciones: que sea sometido a una restauración profesional, que sea digitalizado para que su contenido pueda consultarse públicamente por internet y que permanezca disponible para exhibición y consulta, y no simplemente guardado en un depósito.

Entre los posibles destinos aparecen el Archivo Histórico de la Provincia “Dr. Ricardo Levene”, en el Pasaje Dardo Rocha, o la propia Legislatura bonaerense.

La decisión final será anunciada en sus redes sociales y el proceso de entrega será registrado en video.

Mientras tanto, Palermo ya realizó una tarea fundamental: fotografió y transcribió las 64 páginas útiles del libro y dejó disponible el material para que pueda ser estudiado por historiadores e investigadores.

“Yo transcribí todo, pero seguro hay más”, plantea.

Así, una pieza que fue descartada hace décadas y que llegó casi de casualidad a un remate platense vuelve a ponerse en circulación. No por su valor económico, sino por todo lo que todavía puede contar.

Entre sus páginas aparecen la política bonaerense, los clubes de La Plata, la Universidad, elecciones, conflictos internos del Senado, expedientes administrativos, personajes que luego quedarían en los libros de historia y hasta los acontecimientos internacionales que anticipaban una guerra que cambiaría para siempre al mundo.

Más de un siglo después, aquel libro que alguna vez salió de la Presidencia del Senado bonaerense podría finalmente regresar al patrimonio público, esta vez para que todos puedan conocer la historia que quedó escrita en sus páginas.

EL VIDEO QUE SE VIRALIZÓ POR REDES SOCIALES