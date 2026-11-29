A menos de un mes de Navidad, el pan dulce ocupa las vidrieras de las panaderías platenses, pero la tradición llega con precios que obligan a comparar. El kilo artesanal alcanza los $40.000 en algunos comercios; en otros hay variedades desde $14.000 y promociones. Los panaderos describen un consumo dispar y clientes que miden cada compra.

En la panadería sobre 511 entre 8 y 9, Mónica contó que venden el kilo a $40.000 y que no notaron una caída en ese producto. Elaboran durante todo el año y tienen reservas de empresas: una pidió 50 unidades y otra, 30. Para esos pedidos, el precio baja a $30.000. Sin empleados, el trabajo queda a cargo de ella y su marido, Máximo Reyna (66); para fin de año proyectan tandas de entre 60 y 80 panes.

En un local de 10 y 64, el pan dulce especial con frutas y frutos secos cuesta $14.000, o dos por $24.000. La variedad de frutos secos sale $17.000 y la de chocolate, $16.000. Todos pesan 650 gramos. Desde el local indicaron que empezaron a producir en septiembre y llevan unos 250 elaborados; esperan hacer una cantidad similar hasta las Fiestas. Las reservas todavía son escasas.

En otra de las panaderías recorridas ubicada en 7 entre 511 y 512, el panorama es distinto. La panadera aseguró que el consumo está “pésimo” y que todavía no reciben pedidos. Como muestra, contó que una tanda que antes llegaba a 60 unidades ahora se redujo a tres o cuatro. Allí calculan entre $32.000 y $35.000 el kilo para el pan con frutas, $30.000 para el de chocolate y cerca de $40.000 para el que no lleva frutas.

Carlos Proia, de la panadería de diagonal 74 y 41, también describió un movimiento “muy tranqui”. Dijo que las ofertas de supermercados compiten con la elaboración tradicional por “ser más baratas. Hay que adaptar también al poder adquisitivo de la gente”, resumió. Advirtió que la materia prima es cada vez más inferior y que los costos condicionan el producto final.

En la misma sintonía, un panadero de la zona céntrica atribuyó la quietud a tres factores: salarios que no alcanzan, personas que restringen alimentos por dietas y familias que reservan dinero para las vacaciones. También observó un cambio de hábitos: los jóvenes se inclinan por otras opciones, como el helado, mientras que el pan dulce conserva mayor presencia entre quienes superan los 50 años.

Una referencia de supermercados relevada en noviembre mostraba panes dulces industriales de 400 gramos desde $2.990 y otros de 500 gramos a $6.400, lejos de los valores artesanales. Aunque no son productos equivalentes, la diferencia ayuda a explicar por qué sostener la costumbre navideña exige comparar precios.