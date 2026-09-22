Con el aumento del boleto, en octubre el mínimo pasa a $1.313

A partir del 1° de octubre, los usuarios de micros en La Plata, Berisso y Ensenada afrontarán una nueva actualización tarifaria. Aplicando un ajuste del 3,6% (surgido de la combinación del 1,6% del Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires más un incremento adicional del 2%) sobre el esquema vigente de septiembre, el pasaje mínimo alcanzará los $1.313,86.

Este nuevo incremento profundiza la tensión en los presupuestos de miles de trabajadores, estudiantes y jubilados que se trasladan a diario entre los tres municipios de la región.

En relación a la segunda sección, uno de los boletos más utilizados, pasará a costar 1.448,44 pesos con la tarjeta sube registrada.

Con respecto a la tarifa con la tarjeta SUBE sin registrar, pagarán el boleto mínimo 2.627,70 pesos y la segunda sección 2.896,89 pesos.

En referencia a los precios de los boletos con tarifa social, que incluye a jubilados, pensionados, personal doméstico, AUH, entre otros), los valores de octubre el boleto mínimo pasará a valer 630,65 pesos y la segunda sección 695,26 pesos. Aún no se sabe si se incorporará la suba del combustible en la ecuación final que determinará oficialmente el precio de los boletos para el próximo mes.

La constante escalada en el precio del boleto genera el creciente malestar en las paradas de colectivos. “Tomar dos micros para ir a trabajar a La Plata y dos para volver a Berisso significa gastar casi $6.000 por día”, relató Esteban (34), empleado de comercio. “Al mes son más de $120.000 únicamente en viajes. Ya no se trata de ajustar gastos de ocio; el transporte se está comiendo una porción enorme del sueldo”.

Para los estudiantes universitarios, el impacto laboral y académico se percibe a diario: “Aun teniendo el pase de la facultad, en muchos tramos interurbanos terminás pagando de tu bolsillo. Viajo todos los días desde Ensenada hasta el centro platense y el acumulado mensual es insostenible”, comentó Lucía (21), estudiante de la UNLP.

“Tengo la tarifa social por jubilación, pero los remedios y la comida subieron tanto que los $630 por tramo igual pesan en el día a día”, expresó María Elena (68), vecina del barrio El Carmen.