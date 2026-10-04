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La Región

Con entrada libre y gratuita: la UNLP celebra el Día de los Jardines Botánicos en 60 y 117

Por Redacción

La Plata se prepara para una jornada a pura naturaleza, cultura y aprendizaje colectivo. En el marco del Día de los Jardines Botánicos, impulsado a nivel nacional por la Red Argentina de Jardines Botánicos (RAJB), el Jardín Botánico y Arboretum “Carlos Spegazzini” abrirá sus puertas este viernes 9 de octubre con una propuesta abierta a toda la comunidad con entrada libre y gratuita.

El encuentro, que se desarrollará en el predio ubicado en la esquina de Avenida 60 y 117, pertenece a la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La invitación está hecha para asistir con mate en mano y disfrutar de un cronograma variado que combina emprendedurismo local, arte al aire libre y conservación ambiental.

Las propuestas comenzarán desde la mañana y se extenderán durante toda la tarde. De 10 a 16 estará abierta la feria de emprendedores durante toda la jornada.

A su vez, a las 12:00 habrá música en vivo a cargo del músico Ariel "El Mula" Ríos y a las 14 se realizará una recorrida guiada "Ver lo invisible: patrimonio biocultural del Arboretum", encabezada por el Dr. Lic. Pablo Stampella.

Finalmente, a las 16 se producirá la plantación de especies nativas como cierre participativo del evento. La jornada es organizada de manera conjunta entre el Proyecto de Extensión universitaria “Un Aula en la Naturaleza”, el propio Jardín Botánico y Arboretum “Carlos Spegazzini”, la Secretaría de Extensión y Producción de la FCAyF-UNLP y miembros del Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE).

El objetivo principal es acercar a los vecinos e integrantes de la comunidad universitaria a conocer y valorar el patrimonio vegetal del espacio, promoviendo la importancia de la conservación de especies nativas y la biodiversidad en los entornos urbanos.

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