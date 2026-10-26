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“el viaje inconcluso de la tisis”

Con la teatralización del aprendizaje, Medicina subió otra vez a las tablas

el teatro como vehículo de aprendizaje/ facultad de medicina

Por Redacción

La propuesta teatral “El viaje inconcluso de la tisis” se presentó en el Teatro Argentino de La Plata, con el objetivo de vincular el arte, la salud y la educación, y promover nuevas formas de aprendizaje y reflexión sobre los procesos de salud y enfermedad.

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata llevó adelante una nueva edición de Salud en Escena, una iniciativa que propone incorporar el lenguaje teatral como herramienta pedagógica para la formación y la construcción de conocimientos.

En esta oportunidad, se presentó “El viaje inconcluso de la tisis” , una obra que invita a reflexionar sobre las dimensiones humanas y sociales de la salud y la enfermedad, a partir de una experiencia artística que articula el aprendizaje activo con una perspectiva creativa, participativa e interdisciplinaria.

Este año, la temática central de la obra fue la tuberculosis, abordada a través de un recorrido histórico desde la antigua Grecia hasta nuestros días, . La propuesta se desarrolló en cuatro escenas que representaban distintos períodos y concepciones en torno a esta enfermedad. Al finalizar cada escena, el público participó de una dinámica interactiva, escaneando un código QR y respondiendo preguntas combinando así el lenguaje teatral con la participación activa del público.

El decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP, Gustavo Marín, destacó que se cumplen 22 años de este tipo de actividades.

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