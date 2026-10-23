Con los shows de BTS de fondo, ya se vive a pleno la Semana de la Cultura Coreana en La Plata

En medio del furor por la banda BTS que presenta hoy su segundo shows en La Plata de los tres previstos, el intendente Julio Alak encabezó la apertura de la Semana de la Cultura Coreana “Hola Corea” junto al embajador de la República de Corea en Argentina, Chong Hwa Lee, y la directora del Centro Cultural Coreano, Misuk Kim. “Es una alegría que La Plata sea escenario de este encuentro, que nos permite acercarnos a las tradiciones y expresiones artísticas de Corea”, sostuvo Alak, y agregó: “Estas iniciativas fortalecen los lazos entre nuestras comunidades y enriquecen la vida cultural de la ciudad”.

La jornada comenzó en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, donde las autoridades recorrieron las muestras y exposiciones organizadas en el marco de la iniciativa, que se extenderá hasta este sábado 24 de octubre. Posteriormente, la comitiva se trasladó al Teatro Municipal Coliseo Podestá, donde se realizó el acto oficial de apertura, que contó con palabras alusivas del jefe comunal y el representante diplomático.

La actividad inaugural incluyó la presentación de Cultura coreana en movimiento, un espectáculo a cargo del elenco IN Pungnyu que combinó música instrumental, danza, canto y acrobacia tradicional coreana. En el marco de la visita, además, la Municipalidad distinguió al embajador como Visitante Ilustre de la ciudad en reconocimiento a su disposición al diálogo y con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre La Plata y la República de Corea.

SEMANA DE LA CULTURA COREANA “HOLA COREA”

La programación de la Semana de la Cultura Coreana en el Pasaje Dardo Rocha incluye una exposición sobre la relación entre la cultura tradicional y la escena musical contemporánea, con instrumentos, sonidos e indumentaria vinculados al k-pop.

Además, la propuesta contempla talleres de danza, decoración de lightsticks con norige, experiencias de karaoke coreano (norebang), actividades vinculadas a la cosmética coreana y talleres de artesanía inspirados en elementos de la tradición artística del país asiático.

La agenda también reúne exhibiciones de hanbok utilizados por estrellas de k-pop, experiencias para vestir la indumentaria tradicional coreana, proyecciones cinematográficas, juegos tradicionales, espacios participativos y propuestas para conocer distintas expresiones de la cultura coreana.

En línea con la Semana de la Cultura Coreana, ayer se desarrolló un banderazo y un encuentro de comunidades de BTS convocado por BTS Argentina y BTS La Plata. Además, se dispuso un circuito gastronómico coreano hasta el sábado en donde ofrecerán menús especialmente pensados para la ocasión.