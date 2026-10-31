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La Región

Con más de 300 participantes, realizaron un simulacro de emergencias en la República de los Niños

La Cruz Roja Argentina, filial La Plata, realizó este sábado la cuarta edición de su Simulacro General de Emergencias

Por Redacción

La República de los Niños fue escenario este sábado de un importante operativo de entrenamiento en emergencias. La Cruz Roja Argentina, filial La Plata, llevó adelante la cuarta edición de su Simulacro General de Emergencias, una actividad que reunió a más de 300 personas y permitió recrear distintas situaciones críticas.

El ejercicio se desarrolló entre las 10 y las 13, con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata y la participación de organismos públicos, entidades privadas y asociaciones civiles.

Durante la jornada se montaron diferentes escenarios controlados con múltiples víctimas, en los que se pusieron a prueba los procedimientos de respuesta y la coordinación entre los equipos de emergencia.

Entre las actividades se destacaron los rescates de personas atrapadas en espacios confinados, la atención sanitaria de heridos y las intervenciones ante situaciones que involucraban sustancias peligrosas. También se trabajó en la conformación de un Centro de Operaciones de Emergencias, el Sistema de Comando de Incidentes y los mecanismos para restablecer el contacto entre familiares.

Del simulacro participaron integrantes de organismos de respuesta, además de actores y equipos de producción audiovisual, maquillaje y escenografía, que se encargaron de recrear las distintas escenas para darle realismo al entrenamiento.

La propuesta tuvo como objetivo evaluar los procedimientos, fortalecer la coordinación entre las instituciones y mejorar la capacidad de respuesta conjunta ante emergencias de gran magnitud.

Durante el desarrollo del operativo, la República de los Niños permaneció abierta al público, que pudo observar las distintas intervenciones desde los sectores habilitados y respetando los perímetros de seguridad.

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