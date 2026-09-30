Con otros tres días de paro se agudiza el conflicto universitario

El personal docente de las universidades públicas comenzará este miércoles 30 de septiembre un nuevo paro por 72 horas para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial del 33,4%. Los docentes aguardaban que el Gobierno Nacional cumpla con lo solicitado por la Justicia durante la semana pasada.

“Tenemos plan de lucha camino a la 5ta Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre. El Plenario de la Federación expresó el tiempo que vivimos. Lo ‘colectivo’ está bajo asedio. Y es nuestra tarea, a contrapelo de este momento histórico, construir y fortalecer ‘lo colectivo’. Porque sabemos que en la unidad hay un antídoto importante contra la fragmentación e individualismo impuestos por el gobierno de Milei”, declaró Clara Chevalier, Secretaria General de CONADU, federación a la que está adherida la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (ADULP).

Desde el espacio gremial ss sostuvo este miércoles que nadie del Gobierno nacional se comunicó. En esa línea, se evalúa en el sector que que la gestión del presidente Javier Milei no avanzará, aún bajo el mandato judicial con la normativa que se le exige aplicar.

“La semana pasada, (el juez federal Diego Martín) Cormick, que es el que atiende la causa, intimó al Gobierno a que al 30 de septiembre, es decir, durante los cinco días siguientes de su notificación, pague de manera integral la cautelar. Lo que sabemos hasta ahora es que el Gobierno no respondió y empezó a girar el rumor de que había presentado una apelación, pero todavía, formalmente, no está presentada”, manifestó una dirigente sindical de los docentes universitarios.

“SIN LUGAR PARA APELAR”

En el ámbito sindical consideran que no cabe lugar para la estrategia de apelación. “Si el Gobierno no se atiene a lo que dice Cormick, empiezan a sumarse las multas por el no pago, salvo que tome la decisión de pagar lo que queda de la cautelar”, apuntó el portavoz que habló con este diario.

Por el momento, los sindicatos no percibieron aumentos, más allá del 3% adicional previsto para octubre (sobre los haberes de septiembre), ni tampoco hubo un nuevo diálogo con el Gobierno a través de ningún funcionario. Según los gremios, al ponerse en vigencia la Ley votada en 2025, la suba sería del 33,4%.

La medida de fuerza que comenzará este miércoles fue votada por la Conadu y Conadu Histórica, las dos confederaciones docentes más grandes del país. También acompaña la medida Fagdut (Federación Argentina de Gremios Docentes Universitarios Tecnológicos), entre otras federaciones del país.

El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario comenzó a finales del año pasado, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó acciones de amparo debido a que el Poder Ejecutivo no ponía en práctica la norma bajo el argumento sobre falta de fondos, que aún mantiene.

Esta serie de medidas se considera la antesala de lo que será la quinta Marcha Federal Universitaria programada para el próximo jueves 15 de octubre.

Hasta el momento, las protestas de docentes y nodocentes consumieron 33 días de clases, dato que tuvo fuerte impacto en los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de La Plata, donde los docentes y directivos tuvieron que readecuar los programas y buscar alternativas de enseñanza para cumplir con los contenidos pautados para este año.

PARO NODOCENTE

En tanto, el próximo 7 de octubre se realizará un paro de los gremios no docentes universitarios. La medida fue impulsada por la federación Fatun, que integra el gremio local Atulp, de los nodocentes universitarios.

Cada paro de los trabajadores nodocentes tiene fuerte impacto en las actividades escolares de los colegios y académicas en las facultades ya que el personal auxiliar (mantenimiento, administrativo) es clave para abrir los establecimientos educativos de todos los niveles.

Los trabajadores nodocentes realizan reclamos similares a los docentes: presupuesto, salarios y aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario.