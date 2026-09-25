Con pago en efectivo, verdulerías dan descuentos los fines de semana

Pagar con billetes también gana espacio en las verdulerías platenses. Comercios de distintos puntos de la Región ofrecen descuentos de hasta el 15 por ciento durante los fines de semana, una estrategia que busca atraer clientes cuando no están vigentes las promociones bancarias y, al mismo tiempo, disponer de dinero para acceder a mejores precios entre los proveedores.

En un contexto económico complicado, la modalidad aparece como una herramienta para incentivar las ventas y ofrecer un alivio al bolsillo. Los comerciantes aseguran que los vecinos están cada vez más atentos a las promociones y consultan qué beneficios pueden obtener según la forma de pago.

A su vez, recibir dinero en mano permite reducir algunos de los costos bancarios asociados a otras formas de cobro, como las tarjetas o las billeteras virtuales.

Al respecto, Valentín Gilitchensky, referente de la Federación de Empresarios de La Plata (FELP) e integrante de la Asociación Comercial de Calle 8, explicó que “el descuento en efectivo está presente en casi todos los rubros”. Según detalló, “en kioscos, almacenes y pequeños comercios ronda el 10 por ciento, mientras que en moda, ropa, calzado e indumentaria está entre el 15 y el 25 por ciento”.

Sobre las razones que impulsan esta modalidad, el dirigente comercial sostuvo que también “responde a las tasas usurarias y a los costos de las transacciones, que fueron aumentando, sobre todo desde que el Gobierno liberó esos valores”.

El efectivo gana terreno

En una verdulería de avenida 7 y 531 aplican un 10 por ciento de descuento con pago al contado los sábados y domingos. La encargada explicó a este diario que la iniciativa busca cubrir el fin de semana, ya que de lunes a viernes buena parte de los compradores utiliza Cuenta DNI.

La necesidad de contar con billetes también responde a que algunos proveedores solicitan que la mercadería se abone de esa manera. Según contó, el uso extendido de la billetera digital hace que ingrese menos dinero físico al negocio. “Como casi no se junta efectivo, me quedan sábado y domingo para aprovechar”, explicó.

El beneficio incluso modificó los hábitos de algunos vecinos. “Tenía clientes que venían durante la semana y ahora optan por venir sábado y domingo por el descuento”, aseguró. También aclaró que la medida no surgió por las comisiones bancarias y que no aplican recargos con débito, aunque sí con crédito.

En otro local, situado en 4 y diagonal 80, la rebaja se anuncia directamente en las cajas. Un cartel advierte: “Señores clientes: les informamos que los días sábado tenemos descuento en efectivo del 15 por ciento a partir de $20.000”. La propuesta alcanza a todos los productos y funciona como complemento de los beneficios de Cuenta DNI de los días hábiles.

Marixa, empleada del negocio, contó que la iniciativa también responde a una demanda de los clientes. “Ahora la gente busca descuentos siempre”, señaló. Y agregó: “Es habitual que pregunten: ‘¿Tengo algún beneficio de pago?’”.

En otros comercios, la posibilidad todavía está en evaluación. Oscar Subelza, dueño de una verdulería de 4 y 42, analiza aplicar una rebaja de entre el 8 y el 10 por ciento para las compras abonadas con billetes, que alcanzaría a todas las frutas y verduras.

La idea es implementarla con la llegada del calor y el ingreso de productos de temporada. Según explicó, contar con dinero también le permitiría acceder a ofertas que algunos proveedores ofrecen pagando al contado.

El interés también surge del otro lado del mostrador. “Los mismos clientes preguntan: ‘Si pago en efectivo, ¿hay descuento?’”, contó Subelza.