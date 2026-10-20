Con propuestas gastronómicas y culturales, Brandsen prepara su festejo

En el marco de su 151º aniversario, el municipio de Brandsen celebrará con un amplio cronograma de actividades comunitarias. La jornada de festejos comenzará a las 11.30 con la tradicional misa en la Parroquia Santa Rita, en la avenida Mitre entre los boulervards Peña y Las Heras.

En tanto, desde el mediodía, la Plaza Brandsen albergará un paseo gastronómico junto a puestos de artesanos y emprendedores locales. En tanto, el acto oficial y el desfile institucional se llevarán a cabo a partir de las 15 en el palco montado sobre Sáenz Peña y Mitre. Según se informó, el cierre estará a cargo del espectáculo musical que realizará La Descokada.