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Con sello platense, una Virgen de Luján gigante sorprende a metros de la Basílica en la antesala de la llegada del Papa

La obra es de Alejandro Mañanes, el artista platense que se hizo conocido por sus enormes figuras inflables. La imagen ya está instalada en las inmediaciones de la Basílica de Luján y despertó una muy buena respuesta entre los visitantes, que se acercan para fotografiarse.

Por Redacción

La cuenta regresiva para la visita del papa León XIV ya se siente en Luján. En ese clima de expectativa y celebración, una enorme Virgen de Luján se convirtió en uno de los atractivos de la zona: vecinos y turistas se detienen a contemplarla y no pierden la oportunidad de llevarse una foto.

La figura lleva la firma de un artista platense con una extensa trayectoria en la creación de esculturas inflables de gran tamaño. Alejandro Mañanes es autor de algunas obras que tuvieron fuerte repercusión, como el famoso Coronamóvil que recorrió las calles platenses durante la pandemia, la Copa América gigante que recibió a la Selección argentina en el predio de la AFA.

Esta vez, el escenario elegido tiene un significado especial. La Virgen de Luján quedó instalada a pocos metros de la Basílica, en una ciudad que se prepara para recibir al Papa el próximo miércoles 11 de noviembre. León XIV celebrará allí una misa ante miles de peregrinos y la expectativa crece con el correr de los días.

Alejandro Mañanes lleva más de tres décadas dedicado a este tipo de creaciones. Su recorrido incluye cientos de figuras y proyectos en los que combina arte, espectáculo y comunicación.

La nueva creación se suma así al universo de personajes y objetos monumentales con los que el artista suele sorprender al público. En cada una de sus intervenciones, sus trabajos generan curiosidad, convocan a los transeúntes y terminan convirtiéndose en escenarios espontáneos para las fotografías.

La imagen de la Virgen gigante ya empieza a formar parte de ese clima de entusiasmo y devoción que se respira en Luján. Una creación platense que, en la antesala de una visita histórica, encontró una recepción muy cálida entre quienes pasan por el lugar.

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