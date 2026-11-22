Con un espectáculo al aire libre, se desarrolla este domingo el cierre de la segunda edición de la Semana de la Música en las escalinatas del Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, donde el Piazzolla Octeto Electrónico, bajo la dirección de Nico Sorín, rinde homenaje al bandoneonista Astor Piazzolla.

La presentación, que comenzó a las 19, combina tango, jazz y sonidos contemporáneos para recuperar la obra del emblemático compositor argentino y la sonoridad de su recordado conjunto electrónico de 1977, en una reinterpretación que traslada su espíritu innovador hacia nuevas expresiones musicales.

La actividad es impulsada por la Municipalidad de La Plata, bajo la gestión del intendente Julio Alak, y contó con un sector de 500 sillas destinadas a quienes se inscribieron previamente a través de un formulario online, cuya ocupación se realizó por orden de llegada hasta completar el cupo.

El concierto del Piazzolla Octeto Electrónico marca el cierre de la segunda edición de la Semana de la Música, un ciclo que dio inicio el pasado 14 de noviembre y convocó a artistas nacionales y locales en distintos escenarios platenses.

La iniciativa integró la agenda oficial de actividades organizadas con motivo del 144° aniversario de La Plata y el Día de la Música, ofreciendo espectáculos abiertos a toda la comunidad y propuestas que abarcaron diversos géneros musicales.