En vísperas de las Fiestas, la Municipalidad y los paseos de compras lanzaron el Concurso de Vidrieras Navideñas, que invita a los comercios a decorar sus locales y a los vecinos a elegir sus vidrieras favoritas. El certamen contará con una primera instancia de votación popular en cada zona comercial y una final en la que un jurado elegirá la mejor vidriera navideña. La inscripción de los comercios (hasta el 11 de diciembre) y la votación (del 12 al 18) de los vecinos se realizarán a través del sitio vidrieras.laplata.gob.ar.

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